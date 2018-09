Unauto asegura que los conductores de VTC pagan entre 9 y 11 veces más impuestos que los taxistas

Unauto VTC, la patronal del sector del alquiler de vehículos con conductor, asegura que los taxistas pagan "entre 9 y 11 veces menos impuestos" que los conductores VTC. Según su presidente, Eduardo Martín, "los taxistas se acogen al régimen fiscal de estimación objetiva", conocida como tributación por módulos, que les proporciona un "tarifa plana" a la hora de pagar impuestos.

Sin embargo, los vehículos VTC "tributan por estimación directa", lo que supone "un sistema de tributación extremadamente desigual", aunque ambos realicen la misma cantidad de kilómetros anuales. La aportación del sector del VTC a las arcas públicas, según datos de Unauto, asciende a más de 130 millones de euros y cotiza más de 120 millones a la Seguridad Social.

Inmersos en pleno conflicto entre el sector del taxi y de los operadores de alquiler de vehículos con conductor, el presidente de la asociación ha explicado que la ratio de 1/30 avalada por el Tribunal Supremo, "no es una norma para reducir las licencias aprobadas que ya operan en España, sino un criterio de concesión de nuevas autorizaciones. Las licencias que ya existen son legales y no se va a expropiar, sería absurdo".

Así, cada comunidad autónoma tendría la potestad de no autorizar nuevas licencias en aquellos territorios en los que se supera la ratio de 1/30. Algo que ya ocurre desde 2015, según explica Martín: "No se emiten y no se van a emitir nuevas VTC donde se supera la proporción". Actualmente existen 11.200 autorizaciones que operan en España y, según datos del Ministerio de Fomento, 9.000 autorizaciones más se encuentran en proceso de trámite.

En caso de que restringiera la proporción de una licencia de VTC por cada 30 de taxis con carácter retroactivo, se expropiarían más de 10.000 autorizaciones y se perderían 15.000 puestos de trabajo, según explica la patronal. Para 2020, Unauto prevé que se generen 10.000 puestos más de trabajo en un sector en plena expansión en los principales centros urbanos.

Para calmar las tensiones que atenazan al sector de la movilidad urbana, la patronal ha solicitado "diálogo con las administraciones y los agentes implicados" aunque reconoce no haberse reunido aún con el minsitro de Fomento, José Luis Ábalos. En caso de producirse el encuentro, desde Unauto propondrán una regulación adaptada a ambos sectores y que rebaje las rígidas condiciones del taxi. Las reformas que pasarían por "flexibilizar el precio y el horario, la posibilidad de realizar viajes compartidos y la creación de un registro electrónico para que ambos sectores tengan una misma carga fiscal".