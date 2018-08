Solo un cazatrofeos pagaría 3.000 millones por el Chelsea

El momento más memorable del Chelsea fue remontar al Bayern de Múnich en la Liga de Campeones de 2012. Haría falta un esfuerzo igual de heroico para que un comprador ganara dinero con el club de Londres.

Roman Abramovich, que es dueño de Chelsea desde 2003, lo ha puesto a la venta por 2.800 millones de euros, según The Times. El magnate petrolero no ha logrado obtener un visado británico, en pleno asunto del envenenamiento de un ex agente doble ruso. Un alto cargo del Chelsea dice que no está en venta. Aún así, el precio parece un poco exagerado. Si se incluye la deuda neta, el valor del Chelsea ascendería a 3.100 millones de euros, 7,8 veces sus ingresos en el año fiscal que terminó en junio de 2017.

El Arsenal fue valorado recientemente en 4,4 veces los ingresos por la oferta de su principal inversor, Stan Kroenke, a los minoritarios. Los clubes en Bolsa, como el Manchester United, la Juventus y la Roma, tienen una media de 4. Un múltiplo similar pondría el valor del Chelsea en 1.600 millones de euros, incluyendo la deuda.

Incluso eso puede ser demasiado. El equipo gastó el 61% de sus ingresos en salarios de jugadores en la temporada 2016-17: la proporción más alta de los seis mayores clubes ingleses. Solo el ingreso de 76 millones de euros por las ventas de jugadores le evitó reportar pérdidas netas. Un comprador también tendría que tener en cuenta el coste de remodelar el estadio, que cuenta con 19.000 espectadores menos que sus rivales de Londres, el Arsenal y el Tottenham.

Es posible que gigantes de la tecnología como Amazon y Facebook puedan aumentar el valor de los derechos de transmisión en las subastas previstas para 2021. Pero es una apuesta arriesgada, ya que hasta ahora se han mostrado poco dispuestos a derrochar en deporte en la misma medida que grupos de TV de pago como Sky, los cuales están frenando los precios.

Eso hace de los cazatrofeos la mejor apuesta. Los compradores de Oriente Próximo del Manchester City y París-Saint Germain han mostrado poca preocupación aparente por obtener rendimiento financiero. Sin duda, los hinchas del Chelsea celebrarían una exuberancia similar.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías.