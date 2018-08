VW complementará el paro de los trabajadores de Navarra que sufran el ERTE

La dirección de la fábrica de VW en Navarra presentó este martes una oferta a los sindicatos: la compañía se compromete a complementar la prestación por desempleo que los trabajadores percibirán durante el ERTE anunciado entre los días 3 y 12 de septiembre. La firma anunció la semana pasada que tenía que parar la producción durante ocho días debido a la falta de motores homologados con la nueva normativa de emisiones WLTP, que entrará en vigor este sábado.

“La dirección nos ha presentado un documento para el acuerdo, que salvo algún detalle, contempla básicamente lo que habíamos solicitado. Hemos mostrado nuestra satisfacción, queda algún aspecto por pulir para mañana dar por cerrado el acuerdo, pasar este tránsito y volver a la normalidad”, explicó a Europa Press el presidente del comité de empresa, Alfredo Morales (UGT).

La compañía se ha comprometido a complementar al 100% los conceptos variables, a que el ERTE no afecte a la generación de vacaciones, ni a las jubilaciones de los trabajadores más veteranos y a que no haya más días de paro de producción por el mismo motivo este año. En cuanto a los empleados eventuales, el presidente del comité explicó que pidió “a la empresa un mensaje claro para que no se vean alterados sus contratos y que el día de mañana hagan ellos la recuperación de producciones”.

Del mismo modo, Morales explicó que la empresa les ha asegurado que en caso de que se produjera una situación similar a lo largo del año por el problema de suministro, la compañía asumirá el coste. “Este documento era los que necesitábamos, un acuerdo que nos diese garantías sociales, salariales y de futuro”, añadió.

No todos están satisfechos

“Aceptar el ERTE con esas causas supondría un gravísimo precedente muy peligroso de cara a futuras situaciones, incluso aunque los salarios queden complementados al 100%”, aseguraron desde el sindicato ELA, que tiene presencia en País Vasco y Navarra. Por ello, se plantean recurrir a Inspección de Trabajo para “iniciar, en su caso, la impugnación del ERTE”.

El sindicato considera que la empresa “no ha justificado formalmente el ERTE, ni por qué incluirá en él a toda la plantilla, incluido el personal no afectado por las supuestas causas, lo que supone una práctica claramente abusiva”, añadió ELA.

Por su parte, el responsable de grandes empresas del metal en el sindicato LAB, Imanol Rodríguez, también expresó su rechazo al ERTE y que sea el Estado el que tenga que pagar a los trabajadores durante el paro de actividad. “VW era conocedora de la situación que se podía generar desde hace un año y podía haberla evitado (...) el expediente lo sufre toda la sociedad navarra, ya que se está intentando solucionar el problema con dinero público y no es admisible que entre todos paguemos los platos rotos”, aseguró Rodríguez.