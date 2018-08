Ibex en directo: alzas en los mercados a la espera de Jackson Hole

María Matos

Ilunion Seguridad, satisfecha por la desconvocatoria de la huelga de vigilantes en Barajas

Ilunion Seguridad ha mostrado hoy su satisfacción tras el acuerdo alcanzado hoy por el que Alternativa Sindical --sindicato sin representación en el comité de empresa pero convocante de los paros--, ha decidido desconvocar la huelga de vigilantes en Madrid-Barajas, prevista desde este viernes al 3 de septiembre. El acuerdo también ha propiciado la desconvocatoria de la huelga prevista en el aeropuerto de Las Palmas, pues Ilunion ha hecho extensiva estas propuestas para la plantilla que opera en Canarias.

El "punto clave" de las reivindicaciones ha sido el reconocimiento de los complementos salariales que los vigilantes tenían consolidados, como el plus de asistencia, o el plus "de madrugue", ambos con devengo desde el 1 de julio y que no fueran compensados ni absorbidos por otros complementos como los de radioscopia o el plus de rotación, según ha explicado Alterntiva Sindical en un comunicado.