Ilunion abonará los pluses a sus trabajadores de Barajas a final de mes

La adjudicataria de los filtros de control de pasajeros de Madrid-Barajas, Ilunion Seguridad, ha asegurado este miércoles que se ha comprometido por escrito en la reunión de mediación a abonar los pluses pactados en la próxima nómina, que "ya está preparando" de cara a finales de este mes y donde se reflejan los devengados en el mes de julio, así como los complementos comunicados por la empresa saliente en el acto de subrogación, según explican fuentes de la empresa.



Las mismas fuentes han explicado que el convenio ya se refleja una parte fija en el salario del vigilante, según la escala del trabajador, mientras que las retribuciones variables se pagan a mes vencido, entre otras cosas porque la empresa abona la nómina a finales de cada mes. Por ello, la compañía de seguridad ha defendido que la huelga convocada por Alternativa Sindical "no se justifica" y ha mostrado su sorpresa por la decisión de seguir adelante con los paros por parte de un sindicato, sabedor del "compromiso total" expresado por la empresa en el acto de

mediación, donde estuvo presente el comité de huelga, y pese a "no tener representación en ningún centro de trabajo de la compañía en toda España".

Sin embargo, el portavoz de Alternativa Sindical, Alberto García ha comentado que "nadie ha expresado al comité de huelga que los pluses vayan a ser abonados a los trabajadores, por tanto, el paro sigue adelante a la espera de un acuerdo con la Ilunion Seguridad." Además, ha añadido que "en caso de llegar a un acuerdo entre hoy y mañana, desde el sindicato estamos dispuestos a levantar un acta de conciliación con la compañía, por lo que se desconvocaría la huelga".



La empresa, que está a la espera de que la Delegación de Gobierno se pronuncie sobre su petición de servicios mínimos al 100%, presta servicios de seguridad a través de dos sociedades Ilunion Seguridad (7.000 vigilantes) e Ilusion Outsourcing (4.500 auxiliares) que suman 11.500 trabajadores.



En el caso del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cuenta con 1.100 trabajadores, de los cuales 700 son vigilantes y 400 auxiliares que pertenecen a la compañía de servicios y trabajan en los puestos de filtro de viajeros, esto es el control de tarjetas de embarque y acceso a viajeros.



En un nuevo comunicado, Alternativa Sindical señala que presentará este miércoles un preaviso de huelga ante la Dirección General de Trabajo de Las Palmas, desde el 2 al 9 de septiembre, en horario de 5 a 14 horas de la mañana, donde Ilunion es la empresa adjuducataria.



La organización sindical ha explicado que esta nueva convocatoria de paros parciales se debe a que los vigilantes de seguridad del aeropuerto de Gran Canaria "están padeciendo el mismo tipo de impago de salarios que los compañeros del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas".



Además, informan de que en el caso de Gran Canaria también "muchos" de los vigilantes que prestan servicio con Ilunion "han tenido que interponer demandas de reclamación de cantidades ante los juzgados de lo Social por no cumplir con los acuerdos con Fomento".



Desde la sección sindical de ATES-Sindicato Autónomo de Madrid se señala que hasta la nómina de agosto no se verá si la empresa incumple con los pluses acordados con Fomento y Aena, recogidos en el art.39 del convenio de Ilunion Seguridad, como complementos variables a abonar a

mes vencido.



En una nota, ATES-SAM recuerda que la afiliación mayoritaria en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas es de esta sección sindical, con aproximadamente el 80%, y no de Alternativa Sindical, que además no cuenta con ningún representante en el comité de empresa pues solo

obtuvo 14 votos en las últimas elecciones sindicales de los casi 2.200 trabajadores en Ilunion-Madrid.



No obstante, el sindicato autónomo de Madrid ATES-SAM añade que si la empresa lo incumple, procederá a tomar las medidas que considere oportunas.



Los sindicatos UGT, CC.OO. y USO se han desmarcado de estas movilizaciones. La sección sindical de UGT Ilunion Outsourcing no apoya la huelga de auxiliares destinados a los puestos de filtro de viajeros en Madrid-Barajas convocada "de forma unilateral" por Alternativa Sindical, por no contar con el respaldo de la asamblea de trabajadores.



De su lado, la sección sindical de CC.OO. en Ilunion califica de "planteamiento erróneo" los paros convocados por Alternativa Sindical por pretender anticipar el cobro de los pluses pactados con Fomento e incorporados al convenio, ante el compromiso de la empresa a abonarlos.



En cuanto a los pluses variables, CC.OO aclara que se abonarán a mes vencido como se realiza en la mayoría de las empresas del sector, incluida la de los trabajadores de la anterior adjudicataria (Prosegur) subrogados a Ilunion el pasado 1 de julio, a lo que se suma el compromiso de la empresa para abonar de las cantidades percibidas como resultado de los acuerdos pactados con la anterior adjudicataria "Esto debería haber sido suficiente para resolver el conflicto y desconvocar los paros", señala CC.OO., que añade que de no cumplir será el primero en emprender movilizaciones.