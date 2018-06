Horas contadas al gratis total en los traspasos de dinero

ING y otros bancos permiten a los clientes solicitar dinero que tengan en otras entidades sin tener que hacer una transferencia clásica. El usuario de ING solicita que el dinero que tiene, por ejemplo, en BBVA pase a su cuenta en la entidad naranja. Así el cliente se ahorra la eventual comisión de la transferencia que tendría que realizar de BBVA a ING.

En la jerga, este servicio se denomina adeudo directo. Y lo ofrecen BBVA, Santander, CaixaBank e ING, entre otras entidades. Pero el servicio de reclamaciones del Banco de España ha resuelto que el banco que recibe el dinero –en el ejemplo, ING– no puede tener indisponible el efectivo. Durante el proceso, existe un plazo de retención que depende de varios factores, como la cuantía del adeudo, pero llega a alcanzar los 44 días hábiles (60 días naturales) en el caso de entidades como ING o Self Bank.

Una problemática que ha llevado a modificar el criterio del organismo hasta ahora dirigido por Luis María Linde, que en resumen estaría de acuerdo con los adeudos directos siempre y cuando el dinero estuviera disponible.

La última entidad que ha decidido cancelar este servicio, que suponía uno de los grandes reclamos para evitar el cobro de comisiones en los envíos de dinero a su cuenta de ahorro remunerada, ha sido ING. Así, a partir del próximo 25 de julio, los clientes que quieran llevar dinero a ING solo podrán hacerlo a través de transferencias, que podrían conllevar un coste, o ingresos por cajero. Desde la entidad aseguran que “se trata de un servicio residual que apenas es utilizado, que no aporta valor al cliente y que no ayuda a aumentar su satisfacción”, y achacan su decisión a que “supone un proceso complejo”, alejado de su filosofía de ofrecer productos sencillos, claros y transparentes. ING establece hasta finales de junio un plazo de disponibilidad del dinero de 7 días hábiles para adeudos de menos de 50.000 euros y de 44 días hábiles para importes más elevados. Antes de realizar la operación, la entidad debe advertir de ese plazo.

Fuentes del sector sostienen que el cambio de ING responde a su estrategia de reforzar su Cuenta Nómina y aparcar su faceta de banco para los ahorros, dado el escenario de tipos de interés prácticamente nulos por la política monetaria llevada a cabo por el BCE. De hecho, la famosa Cuenta Naranja de ING, durante años una de las más rentables, apenas remunera ya un 0,05% tras sucesivos recortes y después de la desaparición del Depósito Bienvenida el año pasado.

BBVA, CaixaBank, Santander, Coinc o Self Bank todavía mantienen el servicio ahora en cuarentena

El adeudo comenzó a ganar importancia a partir de la entrada en vigor en 2014 del territorio europeo SEPA, dado que sustituían a las OTE (orden de transferencia de efectivo). De acuerdo con HelpMyCash.com, su utili­zación es especialmente interesante “si el banco cobra comisiones bancarias por hacer transferencias y si no necesitamos que el dinero llegue con urgencia”.

Frente a las ocho semanas de espera en ING, en Coinc el dinero apenas queda retenido cinco días para su disposición. Según explica el portal de ahorro, que comercializa la Cuenta Coinc remunerada al 0,3% TAE, al día siguiente de que el cliente envíe la orden de adeudo desde la cuenta asociada, el movimiento empieza a generar intereses aunque figure como movimiento pendiente. “Pasados seis días hábiles desde la orden, el movimiento pasa a firme y ese saldo se ve reflejado en la cuenta Coinc”, señala. Y añade que este proceso se aplica tanto para ingresos puntuales como para periódicos. El límite son 2.000 euros al mes.

Self Bank mantiene el modelo del adeudo directo en su cuenta de ahorro, que actualmente ofrece un interés del 0,07% TAE, al considerar que “se trata de un sistema muy útil para el cliente que quiere traer su dinero y en su entidad le cobran una transferencia”. Eso sí, al igual que en ING, el periodo de no disponibilidad se dilata 60 días naturales y el límite máximo es de 150.000 euros. En el caso de la cuenta operativa Self, los ingresos solo se pueden realizar a través de una transferencia o enviando un cheque nominativo.

Wizink explica en su web que para ingresar dinero en su cuenta de ahorro al 0,30% TAE es necesario hacer una transferencia. Tampoco permiten adeudos otras entidades online como Openbank o Banca Farmafactoring.