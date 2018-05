¿Que pasará en la Bolsa y la prima si la moción de censura tiene éxito?

Los mercados están en compás de espera hasta que mañana se produzca en el Congreso la votación que decidirá si sale adelante la moción de censura presentada por el PSOE. Mientras, todas las posibilidades están abiertas y los analistas hacen sus cábalas.

“Hasta mañana, que será la votación en el Congreso, la situación política de España está en el aire”, explica Paula Sampedro, analista de Link Securities. Las Bolsas hoy avanzan con los bancos, los valores más castigados en la sesión del martes, recuperando posiciones y colocándose entre los más alcistas del Ibex. Por su parte, la prima de riesgo también se relaja y baja.

Italia, el otro y principal foco de incertidumbre política en las últimas sesiones en Europa, hoy ofrece una tregua y hay pocas novedades sobre cuáles serán los próximos pasos para formar Gobierno o convocar elecciones, aunque los últimos rumores se decantan más por la primera opción.

"El candidato a Primer Ministro italiano, Carlo Corttarelli, no descarta tratar de formar Gobierno. Desde la Liga Norte se pide que haya nuevos comicios cuanto antes (ante la expectativa de subida electoral). Mientras que desde el Movimiento 5 Estrellas estarían considerando retirar la candidatura del euroescéptico a Ministro de Economía, Paolo Savona, con objeto de facilitar la formación de Gobierno", resume hoy AlphaValue en su informe diario.

En España, y con el debate sobre la moción de censura en el Congreso, como telón de fondo, el éxito de esta moción podría elevar la prima de riesgo española, según explica Bankinter. Sin embargo, la firma de análisis es prudente a la hora de valorar más consecuencias: “No podemos estimar cuál sería el grado de deterioro puesto que vendría derivado por un factor político cuyo alcance resulta imposible precisar”.

Por su parte, desde MacroYield apuntan que “habrá que estar atentos a las señales sobre la decisión que adoptará el PNV, que puede ser determinante después de que el independentismo catalán haya dado señales de que apoyará al PSOE”.

Esta firma de análisis cree que teniendo en cuenta que Sánchez se ha comprometido a respetar los acuerdos presupuestarios alcanzados por el PNV con el PP y a no convocar elecciones demasiado pronto (antes de noviembre, por ejemplo), "la tentación del partido vasco de votar favorablemente será grande".

Paula Sampedro, de Link Securities, cree que en cualquier caso, no hace falta señalar que la situación en España, aunque incierta, no se acerca a la de Italia, ya que, por un lado, la economía española es mucho más sólida, pero, sobre todo, en ningún caso se están contemplando propuestas de Gobierno populistas del tipo a las planteadas en Italia.

En esta línea, Paul Brain, jefe de renta fija en Newton, parte de BNY Mellon, no prevé que la prima de riesgo se dispare si prospera la moción de censura. “En España no apreciamos el mismo auge antieuropeo que en Italia, pero seguimos pendientes de la situación política, que podría conducir a un periodo de incertidumbre y de estancamiento, con la falta de Gobierno. En ocasiones, los mercados miran estas situaciones con buenos ojos, sobre todo si el Presupuesto General no cambia. Así que no esperamos que haya un incremento en la prima de riesgo de los bonos españoles respecto a los alemanes, asumiendo que la situación de Italia no se deteriora mucho más”.

MacroYield concluye que en tal caso, España aportaría incertidumbre y riesgo a los activos europeos (inestabilidad, riesgo de excesos fiscales) y de mayor fuerza del independentismo, pero no en una medida comparable a la planteada por la política italiana.