Pequeñas cotizadas: un refugio frente a las turbulencias

Varios de los mejores gestores de fondos españoles se reunieron ayer en el marco del Foro Medcap 2018, organizado por Bolsas y Mercados Españoles (BME) para poner en valor las compañías de pequeña y mediana capitalización.

El presidente de BME, Antonio Zoido, recordó que estas compañías siguen estando "en el foco de atención de analistas e inversores", aunque no aparezcan en los índices bursátiles más conocidos y seguidos por los analistas.

El gestor español de los mercados bursátiles cuenta con un índice específico para seguir la evolución de este tipo de cotizadas: el Ibex Small Cap. Este selectivo fue uno de los más destacados en el panorama internacional en 2017, con una revalorización del 32%. En lo que va de año, sigue presentando una evolución mucho mejor que su hermano mayor, con un retorno del 13,88%.

"Si algo he aprendido a lo largo de mi carrera profesional es que las empresas de pequeña y mediana capitalización aportan siempre más valor al inversor que las grandes", explica Lola Solana, la gestora del fondo Santander Small Caps, que cerró el año pasado como el mejor en Bolsa española, con un retorno de más del 26%.

El analista explica que espera "volatilidad, pero no una caída sustentada de medio plazo en los principales índices europeos".

Algunos gestores de Bolsa española, no obstante, se muestran convencidos de que las correcciones bursátiles de las últimas sesiones serán pasajeras. De hecho, aseguran que están aprovechando las caídas para comprar algunas compañías que habían analizado desde hace tiempo.

"Aunque el mercado esté muy nervioso, nosotros tenemos claro que vamos a aumentar posiciones en algunas empresas que nos gustan mucho. Los desplomes del 6% en algunos valores nos parecen injustificados, y vamos a comprar", explica Lola Solana, gestora del fondo Santander Small Caps, el vehículo de Bolsa española que más rentó el año pasado (más de un 26%).

"Esta misma mañana [por ayer] ya hemos estado mirando oportunidades que teníamos apuntadas en nuestra lista de la compra", reconoce Ángel Fresnillo, director de renta variable de Mutuactivos, la gestora de fondos de Mutua Madrileña.

A pesar de la tensa situación vivida en las tres últimas sesiones, la mayoría de los gestores de fondos confía en el papel moderador que puede ejercer el Banco Central Europeo, ya sea prolongando el programa de compra de deuda pública si la situación macroeconómica se deteriora, ya sea poniéndose firme ante un movimiento antieuro.

"La crisis política que se vive en España creo que tendrá mejor solución de lo que ocurre en Italia. Al final, el Banco Central Europeo siempre puede actuar como garante de la estabilidad en la zona euro", apunta Sebastián Redondo, director de inversiones de Bankia Gestión de Activos.

"Es cierto que hay un aumento del riesgo político, creo que al final se impondrá la sensatez y que el Banco Central Europeo estará muy pendiente para ver si tiene que intervenir", explica Lola Solana, de Santander AM. "Ahora me preguntan, si no creo que las empresas pequeñas van a sufrir más, pero no es así. En general, están poco endeudadas, tienen una gran presencia internacional y cuentan con excelentes gestores, por lo que son muy adecuadas incluso para momentos de recesión", apunta Solana.

Las empresas del Ibex Medium Cap obtienen el 69% de sus ingresos en el exterior, algo más que las compañías que pertenecen al índice Ibex. " Hay que tener en cuenta que cuando una empresa grande entra en algún índice importante, se va a ver más afectada por los movimientos de los fondos pasivos, como los fondos cotizados o ETF. Si hay algún evento en el mercado y se desencadenan las ventas, las grandes compañías se ven más afectadas que las pequeñas. Por eso, preferimos buscar fuera de los índices", recuerda Luis Buceta, director de inversiones de Banco Alcalá.