Gas Natural abandona su último proyecto en Italia

Gas Natural abandona definitivamente Italia. El grupo español acaba de anunciar su decisión de renunciar a la construcción de una instalación de gas natural licuado en el norte del país después de que el proyecto hubiera avanzado muy lentamente en los últimos años y la empresa se hubiera desprendido ya de sus negocios en la zona.

Según un portavoz de la energética, al no tener activos ni una red de negocios en el paí (tras su venta hace un año por 1.000 millones de euros), ya no tenía sentido mantener este proyecto. Además, ha explicado que no se habían producido avances en el proyecto desde que la empresa obtuviera en 2009 la autorización ambiental para llevarlo a cabo.

Durante los últimos años, las inversiones extranjeras que buscaban construir infraestructuras en Italia se han enfrentado a trabas burocráticas y a la oposición popular. Por tanto, la decisión de cancelar la operación ha sido muy bien recibida por los gobernantes italianos, en concreto por Fabio Scoccimarro, asesor del responsable de medioambiente en la región.

El proyecto propuesto que iba a ser llevado a cabo por la compañía española fue presentad en 2004 y preveía la construcción de una instalación en el puerto de Zauele (Trieste) con capacidad para 8.000 millones de metros cúbicos de gas anuales.