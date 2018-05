Estos son los valores europeos que más gustan a los analistas

Las presentaciones de los analistas a principios de año señalaban a la Bolsa europea como una de sus opciones de inversión preferidas. Después de un primer trimestre convulso en el que la volatilidad ha vuelto a primer plano, las casas de análisis siguen confiando en la renta variable del Viejo Continente. Eso sí, advierten de que en los próximos meses los inversores deberán lidiar con la inestabilidad.

En lo que va de año el Mib italiano es el índice que mejor comportamiento registra con un alza del 8,52%. A pesar de este buen desempeño, la española encabeza las preferencias de los expertos. Al tirón de la economía se suman los fundamentales de las compañías. Un ejemplo de esto se observa en las recomendaciones de los expertos. De los 50 valores que componen el Euro Stoxx 50 –índice que agrupa a las 50 cotizadas de la zona euro de mayor tamaño–, tres valores españoles consiguen colarse entre los 20 primeros que más recomendaciones de compra acumulan. Un dato significativo si se tiene en cuenta que solo cinco firmas del Ibex 35 tienen representación en el índice europeo, frente a las 19 francesas o 15 alemanas.

Pero la confianza en las cotizadas españolas no queda ahí. Inditex lidera el ranking de los consejos de compra. Hasta 26 casas de análisis optan por tomar posiciones en el valor: nueve de ellas recomiendan compra fuerte y 17 la limitan a comprar. Es decir, de las 37 firmas que siguen al valor, el 70,3% se decantan por las valoraciones de mayor calidad. Las 11 restantes se dividen entre mantener (siete) y vender (cuatro).

La confianza en el grupo textil también tiene su reflejo en el potencial. El consenso de los analistas consultados por Reuters le otorga un margen de revalorización del 13,3%, hasta los 31 euros por acción. Es decir, a pesar de que en los últimos meses la compañía se ha situado en la diana de los inversores –desde los máximos corrige un 26,7%–, los expertos miran con buenos ojos a la empresa. Esta confianza, no obstante, no quiere decir que el grupo no atraviese por un momento delicado, con caídas de las ventas en superficie comparable y presión sobre el margen bruto. Desde los mínimos del año recupera un 12,24% y modera las pérdidas al 7,49%.

El segundo puesto de la lista es para el fabricante de cervezas belga AB InBev. La compañía lanzó en 2016 una opa para hacerse con su competidora británica SAB Miller y crear el mayor fabricante de cervezas, aglutinando bajo su poder el 30% de la producción mundial. Hasta 13 casas de análisis aconsejan compra fuerte y otras 12 recomiendan adquirir títulos de la cotizada. Como en el caso de Inditex, a pesar del optimismo de los expertos, en lo que va de año la compañía retrocede un 14,3%, unas caídas que se han visto acusadas por el descenso del 27% del beneficio en el primer trimestre del año. No obstante, la empresa señala que este recorte de las ganancias es puntual y obedece al mayor gasto en marketing relacionado con el Mundial de Fútbol.

Empatados con el máximo reconocimiento por 24 casas de análisis por parte de los expertos están Volkswagen, SAP y Adidas. No obstante, la que más consejos de compra fuerte reúne (12) es la automovilística alemana, que logra colarse en el tercer puesto. El pasado mes de abril la compañía reorganizó su equipo ejecutivo, por segunda vez desde el estallido del dieselgate. Volkswagen da por concluido el escándalo de las emisiones con la sustitución de Matthias Müller por Herbert Diess al frente de la presidencia. También los inversores dan carpetazo a la crisis. Desde los mínimos de 2015 sus títulos se revalorizan un 85,5%.

En duelo de poder a poder compiten la alemana Eon y la francesa Total para las que 11 firmas aconsejan compra fuerte. Ambas compañías se engloban dentro del sector energético. El comportamiento de las cotizadas en lo que va de año está siendo positivo en ambos casos, pero muy dispar. Mientras la primera se anota un 2,2% y dispone del favor de 11 casas de análisis que recomienda comprar títulos de la firma, la segunda sube un 16,3% con el beneplácito de 10 firmas que aconsejan incluir sus acciones en cartera. Los ascensos de la petrolera francesa se deben en gran medida a la recuperación de los precios del crudo, que sesión a sesión revalida nuevos máximos y en el caso del Brent se sitúa próximo a los 80 dólares por barril. Por encima de estas dos empresas se situaría Orange a la que 23 expertos le conceden la máxima confianza.

Para encontrar a las otras dos representantes españolas que más gustan a los analistas hay que bajar al puesto número 15. Su lugar está ocupado por Iberdrola. La empresa que preside Ignacio Sánchez Galán mantiene un pulso con Enel para hacerse con la brasileña Electropaulo. Dos peldaños por debajo y empatados a número de recomendación de mayor calidad (19) se sitúa Santander. La diferencia con la anterior es que mientras en el caso de la eléctrica cinco firmas de análisis optan por la recomendación de compra fuerte, en el del banco se reduce a cuatro. La entidad que preside Ana Botín se deja un 2,74% en lo que va de año, pero el consenso de Reuters le concede un potencial de revalorización superior al 13,5%.