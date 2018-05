Juan José Fernández-Figares: “Ante el retraso del alza de tipos en Europa apostamos por Iberdrola y Enagás”

La política no deja de estar en el punto de mira de inversores y analistas. El último episodio con el presidente estadounidense, Donald Trump, como protagonista y que implica la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán rubricado por la Administración Obama en 2015 estaba, a juicio de Juan José Fernández-Figares, director de análisis de Link Securities, firma de Bolsa creada en 1992, descontado ya en el mercado.

Trump, la falta de Gobierno en Italia, Cataluña..., ¿los mercados se han acostumbrado a la incertidumbre política?

La situación geopolítica es más compleja de lo que reflejan los mercados, pero el impacto de esa situación geopolítica en la economía no ha sido importante. En el momento en el que lo empiece a ser, será cuando los mercados lo noten. En Alemania se ha notado tanto en la confianza de los empresarios como en la de los consumidores, debido al impacto de las negociaciones entre China y EE UU. Y es que Alemania se juega mucho, ya que sus empresas están muy presentes en China y también ha pesado el acuerdo de gobierno alcanzado entre conservadores y socialdemócratas. Otro de los focos de incertidumbres es Italia y su falta de Gobierno. Sin embargo, Italia convive mejor que otros países con esta parálisis que le impide sacar adelante leyes.

Geográficamente, ¿cree que lo harán mejor las Bolsas europeas que la estadounidense?

En Estados Unidos, hay más donde elegir. Hay mucha más presencia de distintos sectores en Bolsa. Es cierto que la Bolsa americana está más cara en términos relativos que la europea, pero también eso es relativo, porque hay sectores que están más caros y otros que no lo están. Con la corrección de febrero y con la revisión al alza de la estimación de beneficios, los multiplicadores, que eran muy exigentes, han ido tendiendo hacia la media hasta cotizar con un PER estimado en 2018 de 16,5 veces.

¿Son positivos con la Bolsa española?

En principio, creemos que la Bolsa española tiene recorrido al alza, pero tienen que acompañar el resto de mercados, sin olvidar el tema de Cataluña, que creemos que ha hecho algo de daño al mercado. Sin ese tema, la Bolsa española se estaría comportando mejor, ya que la economía española es la que más crece de la zona euro. Además, las empresas cotizadas han hecho en muchos casos sus deberes. Manejamos una valoración del Ibex en los 11.000 puntos a lo largo del año. Con los resultados esperados para 2018, vemos muy razonable que a poco mejore el entorno bursátil del resto de países; España puede pegar ese tirón.

¿Cuáles son sus valores preferidos?

Depende del escenario que se plantee. En un escenario de tipos al alza, lo harán mejor valores de materias primas, petróleo y bancos. Sin embargo, la subida de tipos en Europa, que hace semanas se es­peraba para finales de este año o principios del que viene, se va a retrasar. Por tanto, ­apostamos por compañías más defensivas, como Iberdrola o Enagás, con rentabilidades por dividendo del 5% o el 6%. Además, creemos que hay que tener valores ligados al ciclo, como Arcelor o Aperam. También nos gustan Airbus, Repsol, Tubacex, Ence, Talgo, Unicaja, y en el sector inmobiliario apostamos por Renta Corporación y Neinor Homes. En Europa, apostamos por las petroleras Total y Eni, la automovilística Volkswagen, la papelera Stora Enso y la compañía de materias de construcción sostenible Royal DSM. Además, recomendamos la belga Ubicore, que fabrica catalizadores para motores de gasolina diésel y en dos años espera que el 60% de su facturación proceda de vender baterías eléctricas. Por último, en el sector del lujo, nos quedamos con Kering y LVMH.

La solicitud de ayuda al FMI por parte de Argentina, ¿puede tener efecto en la Bolsa española en el corto o medio plazo?

La exposición de las empresas españolas a Argentina ya no es igual que hace 15 años, es reducida. La fortaleza del dólar está afectando a todos los emergentes en general porque las empresas se endeudan en dólares y un dólar más fuerte supone un problema. No hablamos de la misma situación que se presentó a finales de los años noventa con la crisis de los emergentes. Sin embargo, en las últimas semanas, con el repunte del dólar, se está notando que está saliendo dinero de los emergentes, tanto de renta fija como de renta variable, y eso se está reflejando en las divisas, que se están desplomando, no solo el peso argentino. También lo reflejan la lira turca y en el real brasileño. Todas las divisas están sufriendo. La fortaleza del dólar puede llegar a afectar al crecimiento de estas economías emergentes.

¿Cuáles son sus previsiones para el precio del crudo?¿Seguirá subiendo?

Creemos que lo lógico es que, aunque el tema de las sanciones a Irán no tendrá un efecto grande en la demanda de petróleo a nivel mundial, sí supondrá un soporte más para el precio de esta materia prima que ya se beneficia de la caída alarmante de producción de crudo en Venezuela. El precio del petróleo se mantendrá, como mínimo, a estos niveles.