Los registradores defienden la publicidad del titular real de las empresas

El Colegio de Registradores acaba de hacer pública una nota en la que defiende la declaración del titular real de las empresas en el Registro Mercantil para luchar contra el blanqueo de capitales. En ella muestran su "perpejlidad" por su impugnación, y subrayan que es una medida que se suma a la lucha contra "la lacra del blanqueo de capitales". Responden así a la actuación de notarios y empresarios (a través de CEPYME), que han recurrido la regulación del nuevo formulario en el que debe manifestarse la identificación del titular real de la sociedad.

La polémica sobre el nuevo modelo para presentar las cuentas anuales y el requisito de identificación de las personas físicas titulares de acciones o participaciones de las empresas ya esté en sede judicial. CEPYME y Consejo General del Notariado han interpuesto un recurso en la Audiencia Nacional contra la Orden 319/2018, de 21 de marzo, del Ministerio de Justicia (publicada en el Boletín Oficial del Estado el 27 de marzo), por la que se aprueban los nuevos modelos.

Según señalan, el modelo de declaración del titular real incorporado por la Orden Ministerial con ocasión del depósito de cuentas no es más que un reflejo de lo exigido por la directiva europea en materia de blanqueo de capitales, y no puede decirse que atente contra la intimidad de los pequeños y medianos empresarios, puesto que no hace sino recoger lo que ya en la actualidad se establece.

Aclaran en su comunicado que la publicidad de las titularidades reales, que se refiere solo a aquellos supuestos en los que se ostenta el 25% o más del capital social, se realiza previa calificación por el registrador del interés legítimo alegado por el solicitante, aun cuando la solicitud se realice por internet. Según recoge la directiva, este interés es diferente dependiendo del solicitante. Así, mientras que para las administraciones públicas con funciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y los sujetos obligados por la ley, el acceso es completo, las demás personas u organizaciones deberán probar su interés y el registrador realizará una valoración del mismo para resolver sobre la publicidad solicitada. Contra la negativa del registrador se podrá interponer recurso, sin perjuicio de que, al amparo de lo establecido en la propia directiva, pueda modularse el acceso si este puede exponer al titular real a un riesgo de fraude, secuestro, chantaje, violencia o intimidación o si el titular real es un menor o tiene alguna incapacidad no relacionada con la edad. Además, la propia directiva establece el sometimiento de esta publicidad a la normativa de protección de datos. En definitiva, la cuestión ya viene prevista en la directiva y no puede alegarse como fundamento contra la orden.

Recuerdan los registradores que en estos momentos ya existe una base de datos notarial de titularidades reales cuyo acceso es libre para las administraciones públicas y para los demás sujetos obligados en virtud de convenio, pero al no ser un registro público, no puede ofrecer más información, es decir, no puede dar completa respuesta a la prevista por la directiva (artículo 30.5c).

Tampoco se puede olvidar, añaden, que recientemente -el pasado 19 de abril- ha sido aprobada por el Parlamento Europeo una modificación de la directiva en algunos de sus artículos, para ampliar la transparencia. La nueva redacción del artículo 30.5 señala al respecto que los Estados miembros garantizarán que la información sobre la titularidad real esté en todos los casos a disposición de las autoridades competentes y las UIF (Unidades de Información Financiera), sin restricción alguna; de las entidades obligadas en el marco de la diligencia debida con respecto al cliente y, por último, de cualquier miembro del público en general pero con posibles excepciones y limitaciones derivadas de situaciones especiales.

También es necesario indicar que la nueva redacción de la directiva incide en la necesidad de que los registros centrales a los que se refiere estén conectados entre sí a través de la plataforma central europea creada por la directiva (UE) 2017/1132 -referida a los Registros Mercantiles- por lo que la Orden Ministerial recurrida no hace otra cosa que homologar nuestro sistema al europeo, que exige la interconexión de los Registros Mercantiles para hacer efectiva la lucha contra el blanqueo de capitales.