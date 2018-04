15 cotizadas españolas reparten al menos el 80% de su beneficio entre sus accionistas

El pago al accionista es el gran gancho de la Bolsa española. Los dividendos abonados por las empresas y el porcentaje de su beneficio repartido son vistos como uno de los principales incentivos de muchos inversores para decantarse por una u otra empresa. Los pay outs (proporción de las ganancias destinadas al pago de dividendos) superiores al 80% no son abundantes, pero este año, son 15 las empresas de la Bolsa española que igualan o superarán esta cifra, según las estimaciones de FactSet proporcionadas por Link Securities. El caso de Aena ha sido el más sonado. El gestor aeropuertuario ha elevado un 70% el dividendo con cargo a los resultados de 2017 pasando de los 3,83 euros por acción a los 6,5 actuales. Es decir, reparte el 80% de su beneficio entre los accionistas frente al pay out del 50% del ejercicio anterior. El mayor beneficiario en este caso es el Estado, con un 51% del capital de Aena a través de la sociedad pública Enaire.

Energéticas

Los accionistas de Saeta Yield son los ganadores del mercado continuo en este sentido. La compañía de energías renovables cuenta con el mayor pay out, del 159,18%, según FactSet. El año pasado fortaleció su política de retribución al accionista, con un incremento de esta ratio hasta el rango de entre el 80% y el 90%, así como del dividendo abonado.

En Endesa, la proporción no es tan elevada, pero sí una de las mayores del parqué español al situarse en el 97,84%. Como en años anteriores, Enel, empresa que controla el 70% de la energética, repartirá prácticamente el beneficio total recaudado en 2017, 1.463 millones de euros. El dividendo propuesto es de 1,382 euros brutos por acción, un 4% más que en el ejercicio previo.

Medios de comunicación

Los dos grandes grupos audiovisuales españoles que cotizan en Bolsa tienen una política muy orientada a la remuneración de los accionistas al tratarse de negocios que no necesitan realizar grandes inversiones. El grupo italiano ganó 197,5 millones en 2017, de los que repartirá casi el 100% a razón de 0,603 euros por acción. Además, la rentabilidad de su dividendo es una de las más altas del Ibex 35.

Por su parte, Atresmedia abonará 0,52 euros por cada título después de ganar 142,1 millones de euros, un 10% más que en 2016, lo que supone un pay out del 83,5%.

Técnicas Reunidas

Los beneficios de la empresa de ingeniería se redujeron en 2017 a la mitad como consecuencia de los retrasos y cancelaciones de algunos de sus proyectos. Pese a todo, tras lanzar un profit warning a finales de año, Técnicas Reunidas aseguró que mantendría el dividendo y su ratio de pay out, que ha alcanzado el 148,66%, el segundo más alto del mercado continuo. No obstante, los analistas no creen que esto sea sostenible en el tiempo por las exigencias que supone para la caja neta de la empresa.

NH

Tras nueve años sin remunerar a los accionistas, NH recuperó en 2016 los beneficios y con ellos, abonó dividendo a mediados del 2017. Este año, tras ganar un 11,8% más en el último ejercicio, el grupo hotelero también ha decidido multiplicar por dos las remuneraciones a sus accionistas, alcanzando un pay out cercano al 100%. Su objetivo a medio plazo pasa por un pay out del 50% del beneficio recurrente anual.

Infraestructuras

La retribución al accionista de Ferrovial con cargo a los resultados del año pasado se mantiene en línea con los últimos cuatro ejercicios. Según lo adelantado en la presentación de sus cuentas anuales, la compañía que preside Rafael del Pino abonará 0,714 euros por título, situando el pay out en el 115%. Es decir, desembolsará 523 millones frente al beneficio de 454 millones. Sin abandonar el sector de las infraestructuras la otra empresa que, según los datos de Facset, dispone de un pay out superior al 80% es Abertis (85,45%).

Socimis

Estos vehículos de inversión inmobliaria nacidos tras la crisis cuentan con numerosas ventajas. A la fiscal (están exentas del pago de impuestos de sociedad si destinan el 80% de sus activos al alquiler) se suma la retribución al accionista. Según lo establecido en la ley, las socimis están obligadas a repartir el 50% de su beneficio entre sus accionistas. En el caso de Colonial e Hispania, el pay out se sitúa claramante por encima y alcanzan el 89% y 91%, respectivamente. No muy lejos se encuentra Merlin que según las previsiones Facset distribuye el 80% de sus ganancias entre inversores. Si solo se tiene en cuenta el dividendo, Merlin, líder del mercado con 10.556 millones en activos, ha incrementado en un 10% el pago con cargo a las cuentas de 2017 hasta los 0,46 euros por acción.

BME

Quien no podía faltar en la lista es BME, una de las cotizadas que tradicionalmente ha repartido casi todo su beneficio entre los accionistas. Con cargo a los resultados de 2017, la compañía tiene pendiente distribuir el 96% de sus ganancias.

Naturhouse

Desde su salida a la Bolsa, una de las máximas de la compañía ha sido la de disponer de un pay out de al menos el 80%. Su objetivo no es otro que el combinar la fidelidad del accionista con la solidez financiera. Con cargo a las cuentas del pasado ejercicio, la retribución al inversor alcanza los 0,32 euros por acción, importe que equivale a un pay out del 97,6%.

Euskaltel

La información recogida en la presentación de los resultados de 2017 establece que la compañía abonará un pago de 0,278 euros por acción. Según esto, Euskaltel repartiría el 100% de su beneficio entre los inversores.