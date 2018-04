Ibex 35, en directo: las Bolsas no reaccionan y el petróleo cae un 1% tras el ataque limitado en Siria

Miriam Calavia

Sabadell eleva la recomendación de Repsol a comprar desde vender

El departamento de análisis de Banco Sabadell ha elevado desde vender a comprar la recomendación para Repsol, pese a que espera unos resultados del primer trimestre de 2018 "flojos por exploración". La entidad fija un precio objetivo de 19,20 euros por acción, lo que le otorga un potencial alcista del 28%. Repsol cotiza hoy plano en los 15,29 euros.

"Esperamos unos resultados del prmer trmestre de 2018 más débiles de lo que cabría esperar inicialmente en operativo (-6% de caída en EBIT vs 1T’17 vs +3% inicialmente esperado), pero que se deben a factores estacionales en exploración, que se irán compensando en próximos trimestres (no cambiamos estimaciones), y que podrían generar una primera reacción negativa en cotización hoy mismo que nosotros aprovecharíamos para reforzar posiciones", apunta Sabadell.