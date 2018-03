Luca de Meo: “La conectividad y el gas serán líneas de negocio para Seat”

El presidente de Seat, Luca de Meo, está a punto de presentar los resultados mundiales de su enseña el 22 de marzo y se auguran muy buenos, a tenor de las ventas registradas en el año. Han entregado 468.400 vehículos, un 14,6% más que en 2016, su mejor resultado desde el año 2001. Pero la entrevista con Cinco Días se realiza en el Mobile World Congress de Barcelona, donde Seat presentó su nueva estrategia de movilidad así que se habló menos de coches y más de tecnologías de futuro. Como de la nueva filial de Seat, Xmoba, una empresa para explotar los servicios de coche compartido, que dirigirá las operaciones de la recién comprada Respiro y de la aplicación para unificar pagos relacionados con el automóvil, Justmoove, con la que cualquier cliente podrá abonar peajes, gasolineras, aparcamientos o zonas de parking restringido en ciudades.

¿Qué supone este lanzamiento de Xmoba para Seat?

Seat se transforma con ella en una especie de holding, manteniendo el negocio principal pero abarcando otras marcas: la nueva marca deportiva Cupra, Xmoba, el Metropolis:Lab. Aparecerán más empresas pequeñas debajo del paraguas de Seat para distintos negocios concretos.

¿Qué negocios? ¿Cuál es la estrategia de Seat?

Mi idea es ir transformando todo el modelo de negocio de Seat en algo que sea más sostenible en el futuro considerando todos los retos: nuevos motores de combustión, más integración en I+D, contribuir por ejemplo al desarrollo de las otras marcas del grupo. Todo nuestro desarrollo en conectividad y movilidad un día va a ser una línea de negocio para Seat y también el desarrollo de motores de gas natural.

¿En qué sentido?

Hemos apostado por el tema del gas natural. Está funcionando muy bien a nivel comercial así que hemos asumido la responsabilidad de desarrollar aplicaciones de motores a gas natural para el consorcio. Esto es una oportunidad de negocio para Seat. Nos hemos traído el Centro de Excelencia de Motores de Gas Natural o combustibles sintéticos del grupo Volkswagen con esta idea. Vamos a ser capaces de vender soluciones al grupo y no hay que menospreciar este negocio. Volkswagen un gran mercado, es el 25% de las ventas de coches en Europa.

¿Cuántos vehículos de gas natural quieren vender?

Sería fantástico que fuera el 10% del mix de ventas pero depende de cada país. En Italia, vendemos el 35% de nuestros coches a gas.

¿Qué quieren lograr con la compra de Respiro, la empresa de coche compartido?

En el futuro, los coches van a ser autónomos. En el entorno urbano, van a ser de emisiones cero y nadie va a comprar un coche. Puede ser un escenario extremo pero no tiene ningún sentido negarlo. La tecnología existe, lo permite y para el consumidor tiene sentido. Aparecerán soluciones que acerquen este escenario y yo quiero ofrecerlas. Tenemos que aprender de cómo funciona una plataforma de movilidad hoy, por eso invertimos en Respiro. Es un test de laboratorio para aprender cómo funciona. Son proyectos de largo plazo pero hay que tomar decisiones hoy, para equivocarse, replantear la estrategia, etc…

Además, es una empresa española con un buen equipo directivo y con buenos resultados financieros.

¿Cómo prevén hacer crecer este negocio a medio plazo?

Queremos llevarlo a otras ciudades de España y fuera del país, también. Pero ahora mismo, tenemos 200 coches en Madrid y es difícil saber dónde estaremos en tres años. Lo estamos discutiendo. Yo puedo pensar en hacerlo en 20 ciudades pero si pierdo dinero en 15, no sigo. Hay que darles tiempo. Tenemos muchas oportunidades.

¿A Barcelona?

Podría ser. Me gusta la idea de experimentar en Barcelona porque ves el acierto o el error en el momento. Además es una ciudad avanzada en infraestructuras y con una estructura muy parecida a las ciudades europeas.

¿Las nuevas empresas del holding serán a través de compras o de desarrollos internos?

Depende de las oportunidades que encontremos. Eso sí, si entramos en una empresa lo hacemos con mentalidad industrial y de largo plazo. Nuestro interés es encontrar ideas que podamos integrar en nuestra plataforma.

¿Por qué integrar la aplicación de reconocimiento de canciones Shazam en los coches Seat en lugar de crear su propio desarrollo dentro de su nuevo holding?

Es parte de una estrategia de integrar aplicaciones que la gente ya conoce en el entorno del automóvil: Spotify, Waze, Alexa, Shazam… No queremos inventar todo nuevo sino integrar lo que la gente ya conoce y le gusta

Volviendo al negocio principal, afirman que la fábrica de Martorell está casi en plena ocupación con el nuevo Arona y el Audi A1. Pero tiene que seguir compitiendo por más adjudicaciones a futuro.¿Por qué modelos tiene que competir ahora Martorell? ¿Por un Skoda o un Audi pequeño?

Tenemos que buscar la estrategia idónea para compensar evoluciones del mercado a la baja de determinados modelos, como los compactos de combustión, con otras tecnologías. Este es el tipo de discusión que hay ahora de cara a Martorell. Pero tenemos que llevar vehículos a la fábrica que tengan valor añadido importante, que sean muy rentables. Mi primera prioridad es proteger a la plantilla de Martorell, velar por su continuidad a largo plazo.

El Seat Ateca es un vehículo de alta demanda, que se ensambla en la planta de Skoda en Chequia ¿Se están fabricando suficientes o debería subir la producción?

Es verdad que no es lo mismo fabricar nosotros en Martorell, donde tenemos más control, que no hacerlo pero esa es la situación. No la podemos cambiar. Además, históricamente Seat siempre se ha quedado por debajo de sus objetivos de venta. Hasta ahora. Por primera vez, Ateca lo ha superado. Hemos pedido que nos ayuden y vamos subir la producción bastante, no podemos decir cuánto. De todos modos, esta escasez está favoreciendo la imagen del coche y los valores residuales.

¿Necesita la familia SUV algún miembro más, además de Ateca, Arona y el nuevo Tarraco? ¿Algo más deportivo?

Tenemos ideas pero será para la próxima generación. Ahora tenemos que poner el Tarraco en el mercado. Somos conscientes de que los todocaminos tienen sus desventajas en temas de emisiones pero hay una demanda muy fuerte.

¿Tendrán un papel los concesionarios en esta nueva evolución? ¿Cuál?

Claro que lo tendrán, yo creo que es muy necesario involucrarlos en este desarrollo. Los concesionarios son un activo muy importante para Seat en su desarrollo de futuro. Estamos empezando a discutir este papel que tendrán para que puedan generar negocio y ganar dinero.