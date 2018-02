Adiós al Ritz, el hotel que impuso un código de etiqueta en Madrid

El código de etiqueta del hotel fue algo más que una leyenda. Fue la familia Marquet la que impuso una serie de estrictas normas, ya que consideraba que no todo el mundo reunía las condiciones para ser cliente del Ritz. Todos los hombres debían llevar corbata, sin excepción alguna. Por el estricto cumplimiento de esta norma, el director de orquesta Herbert von Karajan, que acostumbraba a llevar jersey de cuello vuelto, dejó de ser cliente del Ritz. Sin embargo, un año más tarde de su enfado, regresó a sus habitaciones 528-529.

También se impuso que las señoras no llevaran pantalones, lo que generó situaciones desagradables, sobre todo a los empleados que debían comunicar a las clientas que no eran bienvenidas. También estaban prohibidas las mascotas, fumar en el vestíbulo y en el restaurante, los viajes en grupo y la admisión de artistas y toreros. Cuando se recibía una llamada de algún actor de Hollywood, curiosamente el hotel estaba lleno, y se le invitaba a instalarse en el vecino Palace, también propiedad de la familia Marquet, que no odiaba a los artistas, sino a los fans.

Hoy, esas normas se han relajado, aunque se advierte que el uso de vestimenta informal ha de ser elegante, y se recomienda el uso chaqueta en el restaurante. El pantalón corto, la camiseta y la zapatilla quedan reservadas para el jardín y el gimnasio.