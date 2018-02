Dia se adelanta a un mal resultado

Dia no ha arrancado el año con buen pie. Pese a un repunte en la cotización a mediados de enero, la distribuidora de alimentación se deja desde enero un 8%, ante la perspectiva de que no cumpla los objetivos esperados para el cuarto trimestre de 2017. La compañía, que presentará los resultados el próximo jueves, ha ido adelantando al mercado el deterioro de sus márgenes, y los inversores han tomado nota de ello.

Desde la semana pasada, varias firmas de inversión han recortado el precio objetivo de la acción de Dia de cerca de 5 euros a 4 euros, lo que también ha reducido su potencial de revalorización al 15%. Sus títulos cotizan en mínimos que no se veían desde agosto de 2012, en 3,97 euros la acción, siendo el valor del Ibex que más cae desde el arranque de 2018, solo por detrás de ACS y de las eléctricas, perjudicadas por la incertidumbre regulatoria del sector. Queda por ver ahora si Dia sufrirá un castigo adicional tras la presentación del día 22, o si sus objetivos financieros para este 2018 consiguen convencer al mercado y contener las caídas.

Desde que a finales de julio las acciones de la distribuidora alcanzaran máximos anuales (6 euros por título), debido a la entrada del fondo de inversión Letter­One, con un 10% del capital, los títulos se han dejado un 35% de su valor. El leve repunte que se produjo a mediados de enero –cuando el fondo del magnate ruso Mijail Fridman elevó su participación al 25%–, no ha podido contener el efecto de las malas expectativas.

En la presentación de resultados del tercer trimestre, Dia ya anunció un previsible recorte en los márgenes para el siguiente periodo debido a la estrategia de inversión en precios (para bajarlos) emprendida con el objetivo de hacer frente a la competencia agresiva de Mercadona. Si bien ha conseguido recuperarse en ventas, lo ha hecho en perjuicio de erosionar sus márgenes. Todo parece indicar que el deterioro será mayor del que inicialmente se estimó y que el margen de ebitda para el último trimestre de 2017 para España y Portugal será del 6,7%, frente al 10,2% del mismo periodo del año anterior. “Ya avisaron de un profit warning, pero si antes estimaban unos 150 puntos de caída para la zona de Iberia, lo más probable es que sea más del doble, hasta los 350 puntos”, señala Natalia Aguirre, analista de Renta4.

Parte de este descenso es, según Aguirre, “achacable al efecto base, porque el cuarto trimestre de 2016 fue muy bueno”, pero añade que otra razón importante es que “los proveedores no han compartido el esfuerzo de inversión en precio”, y que lo ha asumido todo Dia. Para Aránzazu Bueno, de Bankinter, además del reto de ampliar el diferencial de precios con competidores como Mercadona para mantener cuota de mercado, su suma el desafío del comercio online: “Vemos que el modelo de negocio de Dia de tiendas físicas está muy amenazado”.

De cara a la presentación de resultados del próximo jueves, tanto Aguirre como Bueno estiman que no se producirán caídas importantes en Bolsa, porque los inversores ya se han adelantado gracias a que la compañía “ha sido muy transparente con el mercado”, apunta Aguirre. Pero creen que los mercados no retomarán la confianza en la distribuidora mientras no estabilice precios en la Península Ibérica, donde se concentran el 64% de sus ventas y donde ha retrocedido en el último año. “Hasta que Dia no demuestre a los mercados que puede defender sus márgenes y no erosionarlos más, le va a costar mucho recuperar los niveles [en Bolsa]”, afirma Bueno.

Desde el departamento de análisis de Banco Sabadell se muestran algo más optimistas, pese a reconocer que el momento actual no es positivo. Creen que el mercado se ha posicionado en un escenario excesivamente negativo porque, según ellos, “Mercadona no puede continuar indefinidamente esta competencia tan agresiva”, lo cual evitaría una nueva bajada de precios.

Más allá de la pura evolución operativa, las analistas señalan que un cambio en la dirección de la compañía podría ser visto por los inversores como algo positivo. Así, la experta de Renta4 cree que después del aumento al 25% de la participación de LetterOne el pasado 19 de enero, parece “muy probable” que en la próximo junta general pida dos puestos en el consejo de administración. “Es un fondo con un equipo asesor en retail muy potente y un know how importante que podría aplicarse en Dia”, concluye