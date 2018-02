Esplendor en los pueblos de mármol alentejanos

Alojamiento. El hotel Marmoris, en Vila Viçosa, con todos sus espacios decorados con mármoles (algunos procedentes del subsuelo del hotel y otros transportados en una gran pieza y tallados allí mismo), organiza visitas a las canteras para sus huéspedes.

Gastronomía. En el Alentejo se come bien, comida casera, grandes cantidades y más barato que en España. Es recomendable Adega do Isaias, en Estremoz (Rua do Almeida 21).

Cepas. La ruta de los vinos cuenta con varias bodegas que se encuentran por esta zona, entre ellas la Adega Cooperativa de Borba, en la Rua Gago Coutinho Sacadura Cabralguido.