Hacienda pone en marcha una app para presentar la declaración "con un solo clic"

El director del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria, Rufino de la Rosa, anunció ayer que Hacienda está ultimando una aplicación para móviles que permitirá que el contribuyente descargue sus datos fiscales y pueda presentar la declaración del IRPF a través del teléfono. La nueva herramienta se pondrá en marcha a partir del 15 de marzo, aunque la campaña de presentación de declaraciones no se iniciará hasta el 4 de abril.



Más información Conozca todas las deducciones fiscales de su comunidad

Cuándo es el mejor momento de vender (o donar a los hijos) una vivienda

Las novedades fiscales para los autónomos Android y Apple y a partir del 15 de marzo se podrá consultar los datos fiscales a través de la app o de la página web. También será posible solicitar el número de referencia que permite acceder a los servicios de Renta Web y el 15 de marzo también se empezarán a realizar los envíos postales.

"La nueva app permitirá una nueva forma de relación con los contribuyentes, facilitándole la presentación de las declaraciones más sencillas y la comunicación de mensajes personalizados (número de referencia, estado de tramitación, etcétera)", apunta la Agencia Tributaria. Los contribuyentes con una situación fiscal poco compleja y de los que Hacienda tiene toda la información podrán presentar la declaración con un "solo clic". Hacienda estima que en esta situación se encontrarán unos 4,8 millones. En cualquier caso, siempre es recomendable revisar los datos fiscales y la propuesta de declaración de Hacienda. La aplicación permitirá gestionar la declaración del propio usuario y de sus allegados. Aceptará hasta 20 NIF distintos.

De la Rosa explicó que otra novedad de la campaña de este año es la supresión del envío de los borradores de la renta a través del correo ordinario. Hacienda solo remitirá datos fiscales. El director del Departamento de Gestión argumentó que cada vez menos contribuyentes presentan su declaración confirmando el borrador remitido por correo postal. Hacienda ha detectado que el contribuyente que recibe el borrador actúa igual que el que recibe los datos fiscales. Entra en Renta Web, la página electrónica de la Agencia Tributaria y desde allí consulta la propuesta de declaración de Hacienda, realiza los cambios pertinentes y presenta el formulario. Rufino señaló que en la campaña anterior, solo se confirmaron 727 borradores remitidos por correo postal.

Plan Le Llamamos

Otra novedad de la campaña de este año es la introducción plena del plan Le llamamos, que fue objeto de una prueba piloto el año pasado. Este ejercicio se iniciará el primer día de campaña, un mes antes que en la edición anterior. El programa consiste en que el contribuyente solicita una cita a través de www.agenciatributaria.es o por teléfono (901 22 33 44 / 91 553 00 71/ 901 12 12 24 / 91 535 73 26) y es un empleado de la Agencia Tributaria quien llama al ciudadano en el horario establecido. Las llamadas se producirán entre las 9 y las 20:30 horas.

Pueden utilizar el servicio Le Llamamos, contribuyentes con rentas del trabajo inferiores a 65.000 euros, con rendimientos de capital que no superen los 15.000 euros o con rendimientos del capital inmobiliario que provengan como máximo de un solo inmueble. El objetivo de Hacienda es reducir el número de personas que acuden a las oficinas de atención presencial, un servicio que el año pasado utilizaron 3,2 millones. Hacienda señala que buena parte de estas personas podrían haber solucionado sus dudas tributarias a través del teléfono. De hecho, Hacienda argumenta que 860.000 contribuyentes que acudieron a las oficinas de la Agencia Tributaria se limitaron a confirmar la propuesta de declaración de la Agencia Tributaria sin ningún cambio. Y otros 144.000 contribuyentes no acudieron a la cita y no dieron de baja su solicitud. A este tipo de perfiles, Hacienda les remitirá una carta instándoles a utilizar el servicio Le Llamamos.