Amazon se lanza a romper el duopolio publicitario de Google y Facebook

Para 2021, la publicidad en sitios web y dispositivos móviles representará la mitad de todo el gasto publicitario en EE UU, superando a la televisión, la radio, los periódicos, según EMarketer. Un artículo de Bloomberg publicado por Fortune resalta que durante años Amazon ha mantenido sutilmente la publicidad en su sitio web por temor a alejar a los compradores que se habían acostumbrado a elegir qué comprar basándose principalmente en el precio y las opiniones de los clientes. Pero, “Amazon ha estado dando lentamente una ubicación más importante a los productos patrocinados en los resultados de búsqueda, lo que ha obligado a las marcas a comprar anuncios para ganar la mejor ubicación”, informa.

Para el CEO de Internet República, Ismael El-Qudsi, Amazon es, de momento, una amenaza para Google y Facebook, “no un competidor directo”. Sin embargo, cuenta, “parece que los dos gigantes han tomado cartas en el asunto” para aguantar la embestida de la compañía de Jeff Bezos. En el caso de Google, detalla, está mejorando su asistente personal para competir con Alexa (el asistente digital de Amazon) y han entrado en guerra públicamente. “El otro área donde Amazon hace sombra a Google es en la búsqueda de productos, ya que hay más consumidores buscando productos en Amazon que en el propio Google, así que esta compañía tendrá que seguir mejorando Google Shopping para plantarle cara”.

En el caso de Facebook, continúa El-Qudsi, actualmente no compiten directamente en publicidad, “pero recordemos que la popular red social está invirtiendo mucho en inteligencia artificial y no sería raro que sacase su propio asistente virtual o se aliase con algún fabricante para competir con Alexa”. “Resumiendo”, dice este experto, “yo diría que tenemos Google y Facebook para rato, pero no pueden dormirse en los laureles”.