Colonial agota el plazo para mejorar su oferta por Axiare sin subirla

Colonial ha dejado vencer sin aplicar cambios el plazo legal que tenía para mejorar el precio que ha ofrecido para hacerse con Axiare, cuyo consejo de administración consideró que el precio ofrecido por la catalana, 18,36 euros por acción, era "mejorable". "A las 24.00 horas de ayer venció el plazo para las mejoras de precios y la presentación de ofertas competidoras", ha recordado hoy el consejero delegado de Inmobiliaria Colonial, Pere Viñolas, quien ha apuntado que los accionistas de Axiare tienen hasta el próximo 29 de enero para acudir

a su oferta pública de adquisición (opa).

"Estamos satisfechos con el avance de la operación", ha asegurado Viñolas a preguntas de la prensa sobre si confía en la opa será un éxito a pesar de no haber elevado el precio. La opa está condicionada a que Colonial consiga al menos el 50 % más una acción del capital de Axiare, con la que aún no está decidido si se fusionará o será excluida de Bolsa, entre otras alternativas.



"Entramos en la recta final, estamos en los últimos cinco días para que los accionistas se manifiesten. Si presentamos una oferta es porque pensamos que es del agrado de los inversores que la tienen que aceptar", ha dicho el ejecutivo en declaraciones a la prensa tras participar en unas jornadas sobre el sector inmobiliario organizada por el IESE. Por otra parte, ha apuntado que Colonial está siempre a la caza de buenas e interesantes oportunidades de inversión. El pasado 28 de diciembre, la Comisión Nacional del Mercado de Valores autorizó la oferta pública de adquisición lanzada por Colonial sobre el cien por cien de las acciones de Axiare.



La efectividad de la oferta, anunciada el 13 de noviembre, está condicionada a la aceptación por un mínimo de 16.769.180 acciones (21,21 %) que, junto con la participación que ya tiene Colonial en Axiare, representarían el 50 % del capital más un título de la sociedad cotizada de inversión.inmobiliaria (socimi). Para financiar la operación, Colonial ha ampliado capital por valor de 338 millones, ha colocado autocartera por otros 78 millones y ha emitido deuda por valor de 800 millones. Teniendo en cuenta que Colonial controla actualmente algo más del 28 % de Axiare, de cerrarse la operación y de acudir el resto del capital que aún no posee, tendría que desembolsar un máximo de unos 1.000 millones