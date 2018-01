Los 21 empleados de Axiare recibirán 36,4 millones de euros si triunfa la opa de Colonial

Los trabajadores de Axiare, socimi especializada en alquiler de oficinas en Madrid, también se verán beneficiados si la opa lanzada por Colonial por el 100% de las acciones de la compañía triunfa. La empresa ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que entregará a su equipo –formado por 21 empleados incluidos los miembros del equipo gestor– 1.982.836 acciones en efectivo con un importe equivalente a 36,4 millones de euros, basado en el precio ofrecido por la inmobiliaria de 18,36 euros.

Cuando se conozca el resultado de la operación, el Consejo de Administración se reunirá para acordar el pago, que será realizado “en el plazo más breve posible”, según la empresa.

La compañía ha puntualizado que en caso de que la operación prospere, la creación de valor para el accionista habría sido de 631,8 millones. Al precio ofrecido por Colonial, la valoración de Axiare habría ascendido a 1.400 millones (desde los 820 millones actuales) en poco más de tres años, lo que supone un crecimiento del 74,5%.

Axiare aprobó un plan de incentivos en el momento de su salida a Bolsa, en 2014, que contemplaba el supuesto de que la compañía fuera adquirida o se tomase una participación de control. En este caso, el equipo gestor podría recibir un bonus en acciones que no estarían sujetas a lock up (compromiso de no vender los títulos durante un periodo determinado). Este plan fue actualizado en 2015 con la primera ampliación de capital y según ha afirmado la empresa, es fruto de la decisión de los accionistas de “compartir con los empleados de la sociedad una parte proporcional del valor que fuera creado la compañía”.

A mediados del pasado mes de noviembre, la inmobiliaria catalana Colonial, que ya controla un 29% de Axiare, lanzó una opa por el 100% de la socimi. Si la operación prospera, el grupo fusionado tendrá activos por valor de 9.794 millones de euros y una cartera de 1,7 millones de metros cuadrados de superficie en explotación.