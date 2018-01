Coca-Cola vuelve a cambiar la imagen de sus latas tres años después

Coca-Cola da una nueva vuelta de tuerca a su imagen. La compañía presentó este jueves el nuevo diseño de sus latas, sustituyendo a las presentadas hace apenas tres años por la filial española del gigante estadounidense.

La compañía ha elegido España para el lanzamiento en Europa de los nuevos envases, que previsiblemente estarán en todos los comercios a principios del mes que viene. En el nuevo diseño, la franja que identifica cada variedad de Coca-Cola se lleva a la parte superior, y no a la inferior como en el anterior modelo.

Ya en 2015, la empresa aseguró que este cambio obedecía a buscar una mayor uniformidad en los envases de Coca-Cola, volviendo a poner el color rojo como parte de la "marca única". La empresa explica ahora que con el nuevo cambio se pretende que se identifiquen mejor las distintas variedades (original, zero, light o zero zero).

Carolina Aransay, responsable de Marketing de la marca en España, aseguró que este nuevo cambio llega con "vocación de permanencia" y que supone asentar los planes de "futuro" de la compañía. "Es un día muy importante para Coca-Cola", apuntó. "Esto es un paso más hacia la marca única". Ya en 2015, el cambio fue señalado como "histórico".

El nuevo envase incluye además un cambio en la presentación de la información del producto, siendo ahora más clara y visible. Este cambio se encuadra en la "reformulación e innovación de productos" en la que está inmersa la compañía, en una estrategia que incluye la venta de envases más pequeños de Coca-Cola. En los últimos dos años también ha lanzado nuevos modelos de botella de cristal tanto en Coca-Cola como en Fanta.