Mercedes: "el 25% de las ventas de coches en 2022 serán online"

Mercedes-Benz estima que el 25% de las ventas de vehículos nuevos y usados se completará a través de internet en 2022. Así lo explicó Britta Seeger, responsable global de Ventas de Mercedes Benz en el congreso Automotive News, en Detroit.

Para Seeger, esa es una de las maneras en que internet y los cambios en la industria del motor van a transformar los modelos comerciales establecidos. "Vamos a ofrecer aún más servicios digitales a partir de ahora, con una mejor experiencia de cliente, diferente y de una manera más continuada", dijo Seeger.

"Pero este nuevo camino es un gran esfuerzo que tendremos que llevar a cabo con nuestros concesionarios", señaló. La directiva recalcó que la actual red de concesionarios con sede física de Mercedes es uno de los activos clave de la compañía y explicó que Mercedes está trabajando con sus concesionarios a nivel mundial para desarrollar nuevas plataformas y formatos para captar clientes, algunos de los cuales podrían no ser el típico comprador de Mercedes-Benz.

Seeger describió la experiencia realizada con las tiendas Mercedes Me, abiertas en todo el mundo en lugares como centros urbanos y aeropuertos o que han operado como tiendas efímeras. "Cualquiera que entra en estos puntos de venta, sea cliente o no o no lo vaya a ser nunca, entra en el mundo Mercedes sin la sensación de estar en un concesionario serio o establecido", afirmó. "Esto gusta mucho, tenemos excelentes resultados en cuanto a opiniones de los clientes. Les encanta venir", explicó.

La primera tienda efímera de Mercedes se abrió en EEUU en un centro comercial de Atlanta y la compañía estudia la apertura de más puntos de venta de este tipo este año.