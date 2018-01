El Pacto de Toledo se da una semana para digerir la propuesta de Báñez

La propuesta de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de permitir a los trabajadores con largas carreras laborales elegir los años de cotización con los que se calcula su pensión ha provocado un auténtico tsunami en el marco del Pacto de Toledo. Tanto es así que la comisión que reúne a todos los partidos en el Congreso de los Diputados para consensuar el diseño del sistema público de jubilaciones se reunió este miércoles pero decidió darse una semana más para digerir la idea. Según fuentes presentes en la reunión, el asunto no se tratará al menos hasta la cita prevista el próximo miércoles.

Mientras tanto, las reacciones al planteamiento de Báñez siguieron despertando lecturas enfrentadas entre partidos políticos y sindicatos reacciones enfrentadas. El único consenso es que cualquier cambio en este sentido debe abordarse con consenso en el marco del Pacto de Toledo que ya estudia si ampliar a más de 25 años el número de ejercicios con que se calcula la jubilación pública, después de que la cifra se elevara de 15 años a un cuarto de lustro en la reforma de 2013.

Una de las posturas más críticas con la propuesta ha sido la del PSOE, donde consideran que se trata de “un globo sonda” y de “una tomadura de pelo al Pacto de Toledo”. Así lo manifestó este miércoles la portavoz de los socialistas en esta comisión parlamentaria, Mercè Perea, según recoge a Europa Press. Perea declaró su “perplejidad” ante una propuesta que, dijo, “confirma la voluntad del PP de derivar a la larga el sistema público de pensiones a un sistema privado”. “No podemos hacer globos sonda con el riesgo de generar mayor incertidumbre en sistema”, apostilló aseverando que en la comisión ni siquiera se ha formulado una “propuesta clara” sobre la materia. “Creo que la propuesta no es ni del Gobierno. Es de la ministra, que se ha soltado ella sola para tapar sus historias”, sostuvo la portavoz del PSOE asegurando que Báñez trata de “desviar el foco” del juicio por el caso Gürtel y de “tapar sus cosas”, después de que el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato la acusara de estar al tanto de una presunta trama del Gobierno para encarcelarle.

“No me parece mal extender la vida laboral y que se cuente. Me parece de justicia”, expuso por el contrario el portavoz económico de Ciudadanos en el Congreso, Toni Roldán, valorando como “positiva” y “de justicia” la propuesta de Báñez. En este sentido, Roldán aseguró que supondría una ayuda a las personas “que se han caído en la crisis y que hace cinco o siete años que no trabajan”. “Les van a contar los últimos años y lo que queremos es que les cuenten y se refleje realmente lo que han trabajado a lo largo de la vida”, argumentó. Con todo, el portavoz de Ciudadanos criticó que “ir poniendo parches no es la solución” y reclamó la necesidad de “abordar los problemas de fondo, que son los de los ingresos en el sistema”. “No puedes tener unas pensiones dignas en el futuro si no tienes unas vidas laborables dignas”, subrayó.

Por su parte, el secretario de Políticas Públicas de CC OO, Carlos Bravo, afirmó, en una entrevista concedida a RTVE, que el sindicato está dispuesto a aceptar el diálogo con el Gobierno en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo para comprobar la viabilidad de la propuesta de la ministra de Empleo para que los trabajadores que quieran jubilarse y hayan completado su carrera de cotización puedan elegir, voluntariamente, descontar sus peores años de cotización a efectos del cómputo de la pensión. Bravo animó a Báñez a impulsar el diálogo aunque defendió que “la realidad es que el sistema de pensiones es perfectamente sostenible”.