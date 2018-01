Ya no será tan fácil ganar dinero para los ‘youtubers’

Youtube quiere limitar el negocio de los influencers. Hasta ahora, los canales que tuvieran al menos 10.000 visitas podían optar al Programa de Socios de Youtube, es decir, el sistema por el cual los creadores de los vídeos comienzan a contar con publicidad en sus contenidos y generan ingresos.Pero la plataforma ha decidido que la cantidad de visualizaciones no lo es todo. A partir de este momento, va a empezar a valorar el tamaño del canal, la participación del público y el comportamiento del creador.

Desde hoy, los nuevos canales necesitarán tener 1.000 abonados y 4.000 horas de tiempo de visualización durante los últimos 12 meses para optar a la incorporación de anuncios en sus contenidos. Para los canales ya existentes, estas condiciones entrarán en vigor el 20 de febrero.

Además, la plataforma de vídeos ha anunciado que supervisará el contenido de los canales y podrá interrumpir la publicidad que en ellos se emite si "infringen repetida y ofensivamente nuestras normas de la comunidad". "Este nuevo enfoque afectará a un número importante de canales que tienen derecho a la incorporación de publicidad, aunque, sin embargo, los creadores que seguirán formando parte del YPP aún representan más del 95% del alcance de YouTube para los anunciantes", asegura la empresa.

Estas novedades no son las únicas que Youtube ha incorporado este año. Este martes, su consejera delegada, Susan Wojcicki, anunció que los vídeos de los canales con más éxito serán supervisados por humanos en lugar de algoritmos antes de ser comercializados. Una noticia que llega después de que el año pasado, la plataforma fuera criticada por dejar vía libre a canales que incluían vídeos en los que se explotaba o maltrataba a niños. No obstante, esta tarea de supervisión no será sencilla puesto que se suben a la plataforma alrededor de 400 horas de vídeo por minuto.