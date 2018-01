CaixaBank ofrece total neutralidad en la venta de fondos a sus clientes ‘vip’

CaixaBank es el primer gran banco español en diferenciarse con un servicio que de momento ninguno de sus competidores ofrece: asesoramiento independiente. La entidad ofertará los productos con las comisiones más bajas y el mejor historial.

El banco ofrecerá esta fórmula, denominada CaixaBank Wealth, desde este mes a los clientes de banca privada y, dentro de estos, a los de más patrimonio. “De entrada, nos dirigimos a los clientes con más de 15 millones de nuestra área de banca privada”, explica Víctor Allende, director ejecutivo de Banca Privada (para patrimonios de más de 500.000 euros) y Premier (a partir de 60.000) de CaixaBank.

La gran diferencia frente a otras fórmulas está en que el asesoramiento bajo el sello “independiente” exige una neutralidad absoluta.

La CNMV requiere a los asesores independientes que pongan a disposición de los clientes solo lo mejor de lo mejor: los productos con las comisiones más reducidas y con un historial de rentabilidad deslumbrante. “Solo ofreceremos los productos que hayan pasado todos los filtros”, puntualiza Allende.

Se propone atraer patrimonios de más de 15 millones y lograr un volumen de 3.000 millones en los próximos dos años

Los fondos de CaixaBank AM no serán una excepción, tendrán que aprobar todos los exámenes necesarios para estar en este servicio de élite. Habrá productos de gestoras españolas y sus rivales directos [BBVA AM, Santander AM o Bankia Fondos, por ejemplo] también tienen la puerta abierta si pasan los correspondientes controles de calidad. La entidad ya ofrecía productos de terceros en sus segmentos de Banca Privada y de Banca Premier, aunque de manera muy limitada en este último y con asesoramiento dependiente. El número de clientes de banca privada de CaixaBank asciende a 57.800 con un patrimonio total de 64.431 millones. La cantidad de usuarios potenciales del nuevo servicio supera los 400. El equipo de CaixaBank Wealth contará con siete expertos en exclusiva, que se desplazarán donde sea menester para atender a los clientes.

El objetivo es ampliar la plantilla de esta área al tiempo que va universalizándose este asesoramiento independiente entre los clientes del banco. Se proponen conseguir 3.000 millones en el plazo de dos años, y estiman que, de estos, 1.000 millones serán procedente de otras entidades y los 2.000 restantes, de otros segmentos de la propia entidad.

El precio mínimo del servicio es de 30.000 euros al año y, a cambio, los clientes accederán a una gama extensa de productos de la máxima calidad y sin comisión de comercialización.

En el asesoramiento independiente la firma no puede quedarse con incentivos por la venta, mientras que en el asesoramiento dependiente sí está permitido, siempre que se ofrezca un valor añadido, como asesoramiento o fondos de gestoras ajenas al grupo. CaixaBank cuenta con 700.000 clientes con contrato de asesoramiento. Cuando venda fondos de inversión al resto, aconsejará en cada transacción, de manera que pueda embolsarse el correspondiente incentivo. CaixaBank AM es líder con 2,7 millones de partícipes y un patrimonio de 44.076 millones en diciembre. La firma entregó el 66,5% de sus comisiones de gestión a sus distribuidores entre enero y junio (véase gráfico).