Elon Musk, fundador de Tesla, asistió a una ‘fiesta sexual’ en Silicon Valley, según un libro

Un libro sobre Silicon Valley promete dar mucho que hablar en los próximas semanas. En su publicación Brotopia: Breaking Up the Boys' Club of Silicon Valley, de la periodista de Emily Chang y cuya publicación está prevista para febrero, se describen con detalle las fiestas sexuales secretas del área californiana. Y uno de los primeros afectados ha sido Elon Musk, el fundador de Tesla.

Según narra Chang, y recoge Business Insider, en junio de 2017 se celebró una de estas fiestas en las que , según narra, predomina el uso de drogas y el sexo. Supuestamente, Musk asistió al evento. El portal de noticias Axios ha identificado la casa donde se celebró la fiesta, que pertenece al inversor Steve Jurvetson de la firma de capital riesgo Draper Fisher Jurvetson (DFJ). Según se describe, inversores, directivos de empresas tecnológicas y emprendedores forman parte de las fiestas, que se celebran en diversos lugares, desde San Francisco hasta la isla de Ibiza, según Business Insider.

Según este mismo medio, un portavoz de Musk señaló que el fundador de Tesla asistió a esa fiesta pero que no observó ningún comportamiento sexual explícito. Según este medio, Musk creía que era una fiesta "corporativa" con una temática de disfraces.

El lanzamiento del libro se produce en un momento en el que el abuso y el acoso sexual han tomado el debate público, después de varios escándalos como el protagonizado por el productor de Hollywood Harvey Weinstein. También Uber se ha visto sacudido por un caso de acoso en el trabajo tras la carta escrita por Susan Fowler, una ex empleada de la empresa tecnológica.