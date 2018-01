Solbes: “Debimos ser más valientes en términos de superávit fiscal y reforma de las cajas”

Tras la polémica comparecencia de ayer del ex vicepresidente del Gobierno con el PP Rodrigo Rato, hoy le ha tocado el turno a su sucesor, el socialista Pedro Solbes, quien estuvo en el Gobierno desde 2004 hasta abril de 2009. En una comparecencia mucho menos movida en la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso de los Diputados, Solbes sí ha hecho autocrítica sobre su periodo en el Gobierno como la del conjunto del Ejecutivo encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero.

En su intervención se ha preguntado "¿Podría haberse hecho mejor?", y se ha respondido "a la luz de los acontecimientos posteriores sería absurdo responder negativamente a esta pregunta. Hubo claros errores de previsión en el ámbito macro. No fuimos capaces e detectar la fuerte recesión española en 2009,-cuando yo me marcho la revisión de crecimiento para 2009 era negativo pero no llegaba al -2% muy lejos de a cifra de fin de año-, y se pensaba volver a una situación de crecimiento en 2010. Y lo mismo se puede decir de los años posteriores, sobre todo en lo que se refiere a la segunda recesión de 2011".

Solbes, que antes de abandonar el Gobierno sin haber finalizado su mandato nego en varias ocasiones la crisis económica detectada ya por varios indicadores, ha reconocido que "se minusvaloró el riesgo del déficit por cuenta corriente porque la existencia de un mercado único para el euro reduciría los riesgos de financiación", aunque ha matizado que "el Gobierno no controla el déficit por cuenta corriente", razón por la que, pese a que "no fuimos capaces de detectar la recesión" tampoco cree que pudo evitarse.

Pese a ello ha insistido en que "debimos ser más valientes en términos de superávit fiscal y de reforma de la gobernanza de las cajas de ahorros". Aunque asegura que todas "mis advertencias cayeron en saco roto", ya que entonces "lo importante era que la fiesta no terminara", De hecho, ha llegado a criticar que los bancos siguieran apostando por el crédito a la vivienda pese a los “claros desajustes” que había, ya que para las entidades “era más importante mejorar su posición frente a los competidores” y que “la fiesta no terminara”.

"La limitación a la mitad de la ayuda para la compra de vivienda o mis criticas públicas sobre viviendas inciadas o lo inadecuado de las hipotecas a 40 años cayeron en saco roto", volvuó a lamentarse.

Considera que en esos años "hubo exceso de confianza en nuestro sistema financiero. No se distinguió suficientemente entre las entidades mejor preparadas ara afrontar una crisis y la que podían tener dificultades, en especial la mayor parte de las cajas". Pero se ha vuelto a preguntar "¿cómo evaluar las cajas sin cambiar su naturaleza. El resultado final en las cajas ha dependido fundamentalmente de la calidad de gestión en las mismas. En todo caso hubiera sido necesario acometer reformas de las cajas antes para mejorar su dimensión, eficicacia y eficiencia".

También cree que "un mejor diseño del euro hubiera resuelto parte de los problemas de congagio que se produjeron por la dificultad de tomar decisiones para resolver el problema griego y después el resto".

Como ya lo han hecho otros políticos que han pasado por esta comisión en el Congreso, Solbes mantiene que "las crisis volverán y la solución será más difícil si se opta por un sistema financiero menos regulado aunque la exigencia de nuevos requisitos al sector financiero pueda rstringir su capacidad para financiar la economía".