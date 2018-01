El aceite de oliva español da el sorpaso a su rival italiano en el exigente mercado de Japón

Jorge Sanjuan Pillhofer es uno de los propietarios de los que ya no quedan en el inmenso olivar de Jaén. Vive la mayor parte del año en su Cortijo El Almorchón rodeado de sus 15.000 olivos y a una hora en todoterreno por caminos de tierra de la ciudad más cercana

¿Qué le da más orgullo, ser olivarero o fundador de la cooperativa Nuestra Señora del Pilar, que explota la almazara con mayor capacidad de molturación del mundo?

España es el único país que tiene una verdadera industria del olivo. Italia no; su forma de producción es marginal. España produce diez veces más aceituna que Italia, pero mientras nosotros producíamos ellos se afanaban en comercializar.

La situación se ha invertido.

Los italianos venden su aceite como el mejor y dicen que es chento per chento italiano. Con ello lo cobran a seis euros en vez de a cuatro como nosotros. Tienen una experiencia muy grande. Las cifras de producción nos dicen que no puede ser chento per chento. La realidad es que no les queda ninguna empresa de referencia, la mayoría han sido adquiridas por firmas españolas, como el caso de Deoleo, con marcas tan emblemáticas como Bertolli, Carapelli y Sasso.

¿Les ganamos también en calidad?

En la cooperativa Nuestra Señora del Pilar somos pioneros en trazabilidad. Durante la recogida cuando cada socio llega a la tolva de descarga, marca su número y, a partir de este gesto, un programa informático permite crear un código Q que se pega en la etiqueta de cada botella y permite identificar todos los pasos y características del producto envasado. La sequía se ha convertido en un gran problema para los olivareros.

La falta de agua afecta en gran medida a la fase final del cultivo porque las aceitunas no engordan y, en casos de sequedad extrema, se secan. La inseguridad también se ha convertido en problema. Pocas personas habitan en los cortijos y los robos se han convertido en una epidemia.