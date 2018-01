Spotify comunica confidencialmente a la SEC que pretende salir a Bolsa

La compañía de música en streaming en la web, Spotify ha presentado confidencialmente al regulador bursátil estadounidense su intención de llevar a cabo una oferta pública de venta de sus acviones. Según una fuente cercana a la empresa la entidad estaría dispuesta a salir a cotizar mediante el procedimiento de listing en la primera mitad de 2018

La empresa sueca, que fue valorada en 19.000 millones de dolares el pasado, daría así la posibilidad a los inversores que llevan ya largo tiempo apoyando su expansión a recuperar parte de su inversión. Un listing eliminaría la necesidad de contratar un banco de Wall Street para suscribir una oferta pública inicial y ahorra muchas tarifas asociadas.

Spotify es la mayor compañía mundial de transmisión de música y compite duramente con Apple y Amazon en este terrenos. Reuters había informado el año pasado que Spotify tenía el objetivo de solicitar una oferta pública inicial a fines de 2017. Por su parte, un portavoz de Spotify declinó hacer comentarios.

En paralelo la empresa sueca ha sido demandado por Wixen Music Publishing Inc la semana pasada por estar utilizando presuntamente miles de canciones, incluidos originales de Tom Petty, Neil Young y The Doors, sin liccencia y compensación para el editor de música.

No esta claro aún cómo afectaría la demanda a los planes de salida a bolsa. Wixen, un licenciatario exclusivo de canciones que incluye "Free Fallin" de Tom Petty, "Light My Fire" por The Doors, "(Girl We got a) Good Thing" por Weezer y obras de cantantes como Stevie Nicks, ha planteado la demanda exigiendo compensaciones por valor de 1.600 millones de dólares, junto a la solicitud de que se establezcan medidas cautelares contra la firma.