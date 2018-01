Barceló “confía” en poder convencer a NH de que lo mejor es fusionarse

El copresidente del grupo Barceló Simón Pedro Barceló ha dicho hoy que su empresa pondrá todo su esfuerzo en conseguir que la fusión con NH salga adelante y ha mostrado su confianza en que la respuesta de su consejo de administración será favorable.



"Esperamos que su respuesta en el consejo sea positiva y que abran la puerta a una negociación que en cualquier caso llevaría tiempo y no sería nada fácil. Es una operación compleja con muchos elementos a tener en cuenta", ha señalado tras presentar un concierto de la Orquesta Filarmónica

de Viena junto al director venezolano Gustavo Dudamel.



El consejo de NH tiene previsto reunirse el próximo 10 de enero, con carácter extraordinario, para dar una respuesta a la propuesta de integración planteada por Barceló.



"Vamos a intentar convencer a su consejo y a sus accionistas de que ésta es la mejor operación", ha recalcado. "Estamos con la máxima ilusión para que esta operación pudiera seguir adelante, Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que esto sea posible".



Simón Pedro Barceló ha explicado que su grupo no tiene "plan B" porque ha planteado a NH lo que cree que es "la mejor opción para las dos compañías".



El copresidente de Barceló ha avanzado que, según sus previsiones, el grupo superará en 2018 los 400 millones de beneficio bruto de explotación (ebitda) y "sin deuda", lo que, ha dicho, "nos da capacidad de hacer inversiones y abordar nuevos proyectos". Según Barceló, su grupo vive una situación "especialmente buena", con resultados récord en 2016 y en 2017. "2018 debería ser incluso mejor", ha apuntado.



Simón Pedro Barceló ha explicado que durante años su compañía ha mantenido relaciones tanto con NH como con sus principales accionistas, incluido el grupo chino HNA, pero ha dejado claro que esos contactos han cesado en las últimas fechas para que no pudieran interpretarse "de forma incorrecta" por el mercado.



En las últimas fechas, ha reiterado, el único contacto ha sido la carta enviada a NH con su propuesta de integración. En noviembre, el grupo Barceló remitió una carta al consejo de

administración de NH en la que planteaba una fusión entre las dos compañías para crear un gigante hotelero valorado en 6.200 millones de euros.



Barceló controlaría el 60 % del capital de la empresa resultante y tendría mayoría en su consejo de administración.



Unos días después, el consejero delegado de NH, Ramón Aragonés, dijo en Bogotá que la compañía seguiría adelante con su plan estratégico 2017-2019.



No obstante, el pasado 20 de diciembre, NH remitió una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que señalaba que su consejo de administración tomaría una decisión definitiva sobre la oferta de Barceló en una reunión extraordinaria convocada para el

10 de enero.