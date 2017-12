Trump y su reforma fiscal ingresan 1.200 millones en las cuentas de Iberdrola

El grupo Iberdrola ha comunicado a la CNMV que de un análisis preliminar de la reciente reforma fiscal en los Estados Unidos "dará lugar al reconocimiento de un ingreso no recurrente los estados financieros consolidados de Iberdrola, a elaborar conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) correspondientes al ejercicio 2017.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán estima que esos cálculos preliminares estiman que el ingreso podría alcanzar un importe en el entorno de los 1.200 millones de euros después de impuestos, consecuencia de los ajustes a realizar en diversas partidas contables que se están analizando, al no estar disponible aún toda la información necesaria para su determinación"

Según el documento remitido a la CNMV, la empresa asegura que "cabe señalar que la Securities and Exchange Commission estadounidense (SEC), reconociendo la complejidad de su cálculo, permite bajo los principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos (US GAAP) un registro provisional de los efectos de dicha reforma fiscal durante el período de medición (que no puede exceder de un año)"

En paralelo la eléctrica española explica que "dicho ingreso no recurrente no altere significativamente el beneficio neto consolidado de la Sociedad del presente ejercicio, ya que su impacto será compensado mediante la aplicación de diversas medidas de gestión relacionadas con la optimización del perfil de negocio del grupo, que incidirán en la mejora de los resultados consolidados de la Sociedad en los próximos ejercicios, así como por el valor final contable del negocio de Brasil una vez realizada la ampliación de capital en Neoenergía, tras la reciente suspensión del proceso de su salida a bolsa"

Entre las medidas de gestión susceptibles de aplicación destacan posibles correcciones en los valores contables como consecuencia de la salida o discontinuación de diversos negocios (Almacenamiento de Gas, Ingeniería y otros) así como planes de mejora de la eficiencia operativa.

La información está siendo analizada y el detalle pormenorizado y definitivo de dichas medidas será comunicado a esa Comisión Nacional con motivo de la presentación de los resultados del grupo Iberdrola correspondientes al ejercicio 2017, que tendrá lugar durante el mes de febrero de 2018.