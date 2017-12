Telefónica subirá un 1,5% el salario a toda su fuerza comercial en España en 2018

Telefónica ha aprobado un aumento de sueldo para los empleados de sus tiendas, parte vital en la fuerza comercial de la compañía en España. Así, la teleco ha cerrado un acuerdo con el sindicato UGT para prorrogar el convenio colectivo de Telyco, su filial de tiendas, hasta diciembre de 2018, una actividad clave en el actual escenario de dura competencia que se vive en el sector de las telecos en España.

En el pacto, se ha establecido una subida del 1,5% del salario sobre masa salarial. Un incremento que está en línea con el fijado en el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), el concierto que integra a los empleados de Telefónica de España, Móviles y Soluciones, que también se prorrogó hace pocas semanas hasta finales del próximo año.

Además, se va a mantener la paga de productividad, que se situará en un rango entre 150 y 300 euros, en función del grado de cumplimiento de los objetivos planteados. De no alcanzarse el objetivo completamente, pero quedar al 70% del cumplimiento de uno de ellos, dará una paga de 150 euros.

La plantilla de Telyco cuenta con cerca de 2.000 empleados, repartidos entre 320 tiendas Movistar, incluidas la Flagship de Madrid y la Mobile World Center de Barcelona.

Durante los dos años anteriores, merced al convenio colectivo, Telefónica y las centrales sindicales acordaron una subida salarial del 1,5% para el año 2016 y otro 1,5% para 2017. Además, pactaron establecer una paga de productividad ligada a la consecución de objetivos, que debía ser determinada, para cada uno de los dos años (se incluyó el acceso al seguro médico a través de las pólizas de Antares, filial de Telefónica, con una subvención anual de 220 euros por parte de la empresa).

De igual forma, la nueva prórroga del convenio a 2018 supone la extensión y mantenimiento de la garantía de empleo hasta el final del periodo de vigencia del convenio.

En este sentido, UGT indica que si no se negocia otra prórroga del citado convenio a finales de 2018, se entenderá automáticamente denunciado. En este caso, el sindicato cree que se brindaría la posibilidad de negociar la inclusión de Telyco en el entorno de las filiales integradas en el CEV, convenio cuya vigencia también termina a finales de 2018.

El acuerdo se ha firmado solo con los votos de UGT. De hecho, al pacto no se ha adherido CC OO. Este sindicato señaló que en la negociación ha defendido una subida salarial ligada al IPC real de 2017 para que no se perdiera poder adquisitivo. “La empresa, aunque ha mejorado su propuesta inicial, propone una subida económica del 1,5% de la masa salarial. Esto se traduce en un aumento del 1,2% sobre el salario base. Consideramos esta propuesta insuficiente para no perder poder adquisitivo”, dijo CC OO.

UGT, por el contrario, señaló que la actual coyuntura sobre la actividad de la compañía junto con la situación de bloqueo en la negociación de los agentes sociales en materia de subida salarial han influido de forma decisiva en la decisión de firmar la prórroga del convenio colectivo de Telyco. El sindicato defiende que se ha mantenido el poder adquisitivo además de garantizarse el empleo.