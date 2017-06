Descubra cuánto debe su ayuntamiento

Con esta aplicación puede conocer cuánto debe su ayuntamiento y qué posición ocupa en el ranking de municipios más endeudados. Monasterio de la Sierra, con 46 habitantes, es el pueblo con mayor deuda de España. Cada uno de sus habitantes debe 8.020 euros.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de deuda municipal del Ministerio de Hacienda y de población del INE. Cinco Días / J. V.

El Ministerio de Hacienda ha publicado hoy los datos de deuda viva local que muestran los créditos pendientes de pago a 31 de enero de 2016 de los 8.125 municipios que hay en España. Hacienda lleva años publicando esta estadística y Monasterio de la Sierra ya lideró el ranking de los municipios con mayor deuda per cápita en 2012 y 2013. Un lugar que en los dos últimos años fue ocupado por Santa Cruz del Valle, un pueblo de Ávila que ha logrado renegociar su deuda y que ha caído al puesto 54 del ranking. Los municipios con una mayor deuda por habitante tienen en común su pequeño tamaño. En estos casos, un error grave en la gestión dispara el índice de deuda por habitante. El pecado original de Monasterio de la Sierra es la construcción de una casa rural de titularidad municipal que el equipo municipal confiaba en pagar con los fondos que le reportaría la construcción del Pantano de Castrovido. Sin embargo, la obra se paralizó y el ayuntamiento se quedó al borde de la quiebra. Tras Monasterio de la Sierra, los pueblos más endeudados de España son Puebla de la Sierra (Madrid) con una deuda de 7.654 euros por habitante; Vallada (Valencia) con 7.581 euros; San Torcuato (La Rioja) con 6.808 euros y Navaja (Valencia) con un pasivo de 6.746 euros.

Si bien hay datos que llaman mucho la atención, la realidad es que la situación de los ayuntamientos puede calificarse de muy buena. El número de municipios que no debe ni un euro al banco asciende a 3.765, un 1,4% más que el año anterior. Dicho de otra manera, el 46,3% de los ayuntamientos tiene cero euros de deuda. De hecho, los entes locales son el único eslabón de la administración que puede presumir de tener superávit.

Entre los municipios mayores de 100.000 habitantes, el ayuntamiento más endeudado es Jaén, cuyo pasivo asciende a 3.796 euros por habitante y ocupa el puesto 22 en el ranking nacional. Le sigue Parla, donde la construcción de un tranvía sigue lastrando las cuentas municipales. En tercer lugar aparece Jerez de la Frontera (2.992 euros por habitante). Cierran el top five Reus (2.165 euros per cápita) y Alcorcón (1.907 euros). Las localildes andaluces son las que presentan un mayor porcentaje de deuda. También los municipios de la cuenca mediterránea están especialmente endeudados.

La sorpresa positiva de esta edición está protagonizada por Marbella, que es el municipio mayor de 100.000 habitantes con un menor nivel de deuda. La ciudad malagueña tiene una historia convulsa y es la única sobre la que se ha aplicado el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local que permite que el Consejo de Ministros disuelva un ayuntamiento. Ello sucedió en 2006, cuando el Ejecutivo socialista intervino el consistorio ante los graves casos de corrupción. Ahora, según los datos públicos de Hacienda, Marbella es el municipio mayor de 100.000 euros más saneado. Ello no impidió que, el año pasado, el ministerio de Cristóbal Montoro ordenara retener fondos al ayuntamiento marbellí por no presentar los datos de cierre del ejercicio 2014. La deuda de Marbella asciende a 81.000 euros, lo que significa que no llega a 60 céntimos por habitante.

Bilbao, Vigo y Dos Hermanas son los otros tres municipios mayores de 100.000 habitantes con menor deuda. Madrid figura en el puesto 190 del ranking con una deuda de 1.222 euros per cápita, muy por encima de Barcelona. A cada barcelonés le corresponden 522 euros de la deuda viva del ayuntamiento de Ada Colau.