Aparecen datos que confirman la llegada de IA generativa en los iPhone 16

Se espera que Apple presente las nuevas características en el iPhone 16 -que llegará con iOS 18- para no quedarse atrás en el mercado de gama alta. Y, por lo que se ha conocido, uno de los grandes avances será el uso de IA generativa. Por lo tanto, competirá con las opciones que ofrecen compañías como Samsung.

Pero el software es solo una parte de la ecuación entre las mejoras en los iPhone 16, ya que también existirá un salto cualitativo en el hardware, ya que el avance del que hablamos requeriría mayores recursos para habilitar muchas de las funciones asociadas. Y, por lo que parece, en Apple trabajan para que todo encaje como un guante,

Esto es lo que ofrecerán los iPhone 16 para el uso de IA

Un nuevo informe del medio taiwanés Economic Daily News indica que Apple actualizará el Motor Neural o NPU (unidad de procesamiento neuronal) en su próximo procesador A18. Básicamente, lo que hará es integrar más núcleos para optimizar su funcionamiento, que será mucho más efectivo y potente. Con un Motor Neural más rápido, iOS 18 podrá ejecutar tareas más complejas -e incluso realizar computación de inteligencia artificial en el dispositivo-.

Unsplash

Esta actualización planificada del procesador no es una gran sorpresa, dado que la mayoría de las IA generativas están alimentadas por conjuntos de chips más potentes, y un ejemplo son los casos del Samsung Galaxy S24 y el Google Pixel 8. Eso sí, el salto en los teléfonos de Apple será importante, ya que el iPhone 15 Pro carece de soporte para la generación de texto a imagen y un uso más amplio de asistentes o chatbots sin conexión -algo que ya sí ofrecen los competidores de Apple-.

Aparte del aumento en el número de núcleos NPU, no se han proporcionado más detalles respecto a cómo será de grande la mejora del Motor Neural integrado en el A18 -ni cuánto más potente será en comparación con el A17 Pro-. Como referencia, según la propia compañía de Cupertino, el integrado en el iPhone 15 Pro ya es el doble de rápido que su predecesor.

Opciones de uso que se esperan

Curiosamente, no está claro si las características y servicios generativos de IA serán completamente exclusivos del iPhone 16 a través del nuevo chip utilizado en el terminal. Según algunas informaciones que han aparecido, las funciones de IA en el dispositivo podrían terminar siendo exclusivas de la gama Pro (algo que no está confirmado), algo que no será precisamente una sorpresa. Adicionalmente, el A18 de Apple se fabricará utilizando un proceso de fabricación más eficiente.

Unsplash

Además del A18, el chip M4 de Apple para futuros iPad Pro, Mac y ordenadores portátiles MacBook también obtendrá un Motor Neural mejorado, lo que podría llevar nuevas características de IA generativa a estos dispositivos. Por lo tanto, la firma norteamericana parece decidida a recuperar el terreno perdido en estas opciones de uso en los smartphones.