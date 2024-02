ChatGPT va a ser mucho mejor: recordará lo que hiciste el último verano

Se ha conocido que ChatGPT va a conseguir una nueva función que le permitirá tener "memoria". Esto le hará capaz de recordar tus conversaciones anteriores para hacer futuras interacciones más útiles. Actualmente, esta función se encuentra en fase de prueba con una pequeña porción de usuarios gratuitos y de la versión Plus, y se espera que en poco tiempo sea una realidad para todos (OpenAI promete compartir más detalles pronto a este respecto).

Esta nueva memoria es exactamente lo que se puede pensar: será posible pedirle a ChatGPT que recuerde algo específico o, en su defecto, permitir que el propio desarrollo sea capaz de adquirir detalles por sí mismo -siempre que esta opción esté habilitada-. Con el tiempo, la memoria mejorará a medida que la uses más, y sus avances y resultados serán cada vez más notables. Parece que no hay límites para la inteligencia artificial generativa.

Utilidad de esta nueva función de ChatGPT

Esta función apunta a ser bastante útil si deseas que la herramienta de OpenAI recuerde detalles sobre ti y las personas importantes que interactúan contigo… siempre con el objetivo de facilitar y simplificar tus acciones futuras. También podrá recordar tus preferencias, como, por ejemplo, el formato que prefieres cuando te ayuda a redactar algo o al buscar información.

OpenAI

Otra de las opciones es que podrá recordar tu estilo y aplicarlo automáticamente a cosas como escritos o comunicaciones. Así, por ejemplo, si eres programador, puedes indicar tu lenguaje de programación y marcos de trabajo, y los recordará para tareas posteriores, agilizando el proceso (incluso, si eres profesor y crear planes de lecciones, también puede recordar que prefieres clases de 50 minutos y adaptarse a eso).

Un avance importante y efectivo

Aunque la nueva función de ChatGPT le permite recordar información, también puede olvidar lo que desees, solo necesitas indicárselo para que esto sea así… por lo que no existen problemas en el apartado de la privacidad. Así, puedes ver y eliminar elementos específicos o borrar todas las acciones realizadas con la IA en la configuración (ten en cuenta que hacer esto no eliminará sus recuerdos, debes eliminar la memoria en sí).

Unsplash

Además, siempre se tendrá la opción de utilizar conversaciones temporales sin recurrir a la memoria. Estas no aparecerán en el historial, no utilizarán lo aprendido por ChatGPT y no se utilizarán para entrenar los modelos de OpenAI. O, si así lo deseas, simplemente puedes desactivar la memoria en cualquier momento a través de la configuración de la propia inteligencia artificial. Mientras esté desactivada, no podrás crear ni utilizar memorias. Por lo tanto, las opciones para ajustar el funcionamiento son amplias y positivas.