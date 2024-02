Más vale que no saques tus Apple Vision Pro de casa. ¿Por què?

Las Apple Vision Pro ya están aquí. Desde el pasado viernes se pueden comprar en Estados Unidos y, pese a los 3,499 dólares que cuestan las gafas de realidad aumentada y virtual de Apple, están arrasando en términos de ventas.

Y lo cierto es que, gracias a su llegada al mercado, conocemos cada vez más detalles sobre este curioso gadget. Por ejemplo, las Apple Vision Pro ya han sufrido su particular test de resistencia, y hemos descubierto que estas gafas inteligentes de realidad mixta no son la mejor opción para utilizar en familia.

Hoy, Apple nos ha dado una mala noticia: más vale que no utilices las Apple Vision Pro fuera de casa, porque no vas a poder encontrarlas si las pierdes o te las roban. O esto es lo que se desprende de la web de soporte de Apple, donde dejan claro que no hay soporte completo para Find My.

No podrás encontrar tus Apple Vision Pro si las pierdes

Es cierto que vas a poder utilizar Find My, pero solo para desbloquear el dispositivo. Con ello, si te roban las Vision Pro de Apple no podrán acceder a ellas si no conoces tu ID de Apple. El problema es que el sistema de geolocalización no está disponible.

"Cuando activas Find My, proteges tu Vision Pro con Bloqueo de activación, pero no puedes usar otro dispositivo Apple o la web para encontrar Vision Pro en un mapa, reproducir un sonido para ayudarte a encontrarlo, activar el Modo Perdido, o borrarlo de forma remota", deja claro Apple en su web de soporte.

El futuro ya está aquí y nos permitirá jugar al Candy Crush en el metro. #AppleVisionPro pic.twitter.com/rw6tACle3c — Dani M. Casas (@DaniMCasas) February 5, 2024

Es un alivio saber que si pierdes o te roban las Apple Vision Pro, nadie las podrá utilizar - aunque seguro que los amigos de lo ajeno se las ingeniarán tarde o temprano -, pero que no funcione el sistema para localizar tus gafas, no tiene sentido alguno.

Hablamos de un gadget que cuesta 3,499 dólares, por lo que no es un producto precisamente barato. Además, no hay un plan de robo y pérdida a través de AppleCare+ disponible para las Apple Vision Pro en este momento, como sí sucede con otros productos del fabricante de la manzana mordida, por lo que si sacas las gafas a la calle, no tienes ningún tipo de cobertura.

Es cierto que lo normal es utilizar estas gafas de realidad virtual y aumentada en casa, pero viendo que cada vez más gente se la lleva a la calle, por no hablar de que es un complemento ideal si vas a hacer un viaje largo en avión, más vale ser previsor y tener en cuenta los riesgos. Aunque hay una solución: colocar un AirTag en las Vision Pro de Apple para poder saber, por lo menos, cuál fue su última ubicación por si las pierdes.