Comprueban lo resistentes que son las Apple Vision Pro... y hay sorpresa

Un test de durabilidad llevado a cabo en el nuevo dispositivo de realidad mixta Apple Vision Pro ha revelado algunos aspectos sorprendentes que ofrece este accesorio que la compañía de Cupertino ya tiene en el mercado (por ahora, exclusivamente en EEUU).

El creador de contenido tecnológico AppleTrack se puso el nuevo dispositivo y, para comprobar su resistencia, se dedicó a caminar y chocar con paredes y puertas. De esta forma, consiguió para evaluar de forma realista la resistencia del cristal frontal de este nuevo dispositivo de Apple. Por supuesto, poca gente es tan torpe, por lo que es un ejercicio poco realista, pero hay que decir que el cristal se mantuvo en excelente estado, con solo algunas marcas menores. Muy positivo esto.

Pero en la prueba se va un paso más allá: el protagonista del vídeo se quita el auricular y lo golpea contra la pared con más fuerza que antes. Y, de nuevo, hay buenas noticias: aparecen más arañazos en el dispositivo como es lógico, pero en general, el cristal continúa manteniéndose intacto.

Otras acciones en la prueba de las Apple Vision Pro

Entre otras, también se dejó caer el dispositivo desde una gran altura para ver si se mantenía intacto o si se rompía en mil pedazos. Y aquí llegó una de las grandes sorpresas en el test: no sucedió ninguna de las dos cosas. El creador descubre que el altavoz izquierdo ya no funciona y, además, detecta una pequeña grieta en la banda alrededor de la bisagra derecha, aproximadamente a una pulgada del cristal. Es decir, que aquí el comportamiento no es tan bueno.

Otras cosas que detectó el creador de contenido, las nuevas Vision Pro de Apple, tienen un pequeño fallo de diseño que tiene que ver con el sellado al colocarlas en la cabeza. Resulta que la conexión magnética entre el sello y el dispositivo principal no es tan fuerte y se despega fácilmente, de esta forma si levantas el auricular solo por el sello todo podría fallas en el amarre y podría hacer que tu costoso auricular se estrelle contra el suelo. Habrá que ver si esto es algo de su modelo o realmente hay algo que mejorar por parte de Apple.

Algunos detalles más que son interesantes

Durante la prueba, se comprueba que el mundo real es visible a través del auricular, pero las Vision Pro de Apple no ofrecen una notificación de "retroceso" si te acercas demasiado a un objeto. Y, esto, puede resultar negativo en algunas situaciones. Dicho mensaje solo aparece cuando estás en el modo inmersivo en un entorno virtual (aunque esas alertas pueden tardar en aparecer), por lo que este apartado es mejorable.

Finalmente, la integridad de las Apple Vision Pro acaba al dejarlas caer desde distancia muy elevada (casi de locura, teniendo en cuenta que es algo que se lleva puesto). Esto hace que el cristal finalmente se rompa, aunque aún se mantiene unido. Al quitar este elemento se descubre que el dispositivo sigue funcionando con normalidad. En definitiva, parece que este visor ofrece una resistencia bastante buena y que, exceptuando algunos detalles, la compañía de Cupertino ha realizado un buen trabajo.