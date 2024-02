Las listas colaborativas de Apple Music tienen una curiosa restricción, ¿cuál?

Se ha conocido que las listas colaborativas de Apple Music tienen unas restricciones que, lo cierto, es un acierto por parte de la compañía de Cupertino. La firma ha aclarado las restricciones relacionadas con las "listas de reproducción colaborativas de Apple Music", arrojando luz sobre las limitaciones de edad y cuentas.

La función de listas de reproducción colaborativas de Apple Music llegó con las versiones de prueba de iOS 17.2, pero sorprendentemente estas se eliminaron en la Beta 4 de iOS 17.2 -debido a preocupaciones sobre el spam y el abuso-. La empresa liderada por Tim Cook reintrodujo esta función con la llegada de iOS 17.3. Y ahora es una opción para todos los que dan uso a esta versión -o posterior- del mencionado sistema operativo.

Después de que los usuarios abren la aplicación Apple Music y crean una nueva lista de reproducción -o seleccionar una existente-, pueden hacer clic en un pequeño icono en forma de humano para habilitar la colaboración. Al dar uso a esta opción, aparece un enlace en el que otros pueden hacer clic para participar en la colaboración. Por cierto: cualquiera con un enlace a la lista de reproducción puede agregar música, pero el propietario puede desactivar la colaboración o eliminar personas en cualquier momento.

Apple

Los límites de las listas colaborativas de Apple Music

Según se ha conocido se ha establecido, "los niños menores de 13 años no pueden colaborar en listas de reproducción". Esta restricción se debe a que los perfiles de música y las listas de reproducción colaborativas no funcionarán con una cuenta de un niño menor de 13 años, incluso dentro de la misma familia. Una decisión completamente lógica y que tiene sentido para no tener problemas de privacidad, entre otros muchos.

Además de las restricciones de edad, la función de listas de reproducción colaborativas no está disponible temporalmente en algunos mercados donde está disponible Apple Music. Estos países y regiones incluyen China, Camerún, Malawi, Malí, Rusia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay.

Unsplash

Uso de las listas colaborativas

El proceso de colaboración en una lista de reproducción en Apple Music involucra los siguientes pasos y, cómo se va a comprobar, todo es muy sencillo:

Abre la aplicación Apple Music y accede a la lista de reproducción colaborativa.

Pulsa en la opción "colaborar" para iniciar el proceso de colaboración.

Una vez habilitada la colaboración, todos los participantes pueden compartir, editar y disfrutar de la lista de reproducción juntos.

La reciente aclaración de Apple sobre las restricciones relacionadas con las listas de reproducción colaborativas de Apple Music destaca las limitaciones de edad para las cuentas infantiles. También revela el proceso de inicio y gestión de colaboraciones de listas de reproducción. Al proporcionar estos detalles, la compañía busca ofrecer una experiencia transparente e informada para los usuarios, así como una experiencia fluida para aquellos que disfrutan de listas de reproducción colaborativas.