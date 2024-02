¿Qué apoyo presta un despacho de abogados especializado a las actividades espaciales? ¿Somos conscientes de que el sector espacial está en plena expansión, también en España? La entrada de empresas en actividades espaciales suscita nuevas necesidades técnicas, económicas, inversoras y también legales y jurídicas.

La expansión del sector espacial en España ha experimentado un cambio significativo en las últimas décadas, marcado por la creciente participación de empresas privadas, inversiones sustanciales y avances tecnológicos. Este fenómeno ha desencadenado una necesidad urgente de asesoramiento legal especializado para abordar distintas complejidades que caracterizan a esta industria en constante evolución.

La utilización creciente del espacio ultraterrestre para una variedad de aplicaciones, desde la movilidad urbana hasta la conectividad y las comunicaciones satelitales, ha llevado a una concienciación cada vez mayor sobre la importancia del cumplimiento normativo en la industria espacial. Este cambio de paradigma ha supuesto una participación más activa de empresas privadas, universidades y equipos de ingeniería en el desarrollo de cohetes y satélites experimentales, marcando una transición significativa desde la iniciativa histórica de las administraciones públicas.

En este contexto de cambios veloces, la demanda de asesoramiento jurídico especializado ha experimentado un aumento considerable.

Las empresas espaciales se enfrentan a desafíos legales únicos y complejos relacionados con el lanzamiento y puesta en órbita de objetos, lo que ha generado la necesidad de una especialización más profunda por parte de los abogados que asesoran en este ámbito.

A pesar de la existencia de un marco legal internacional basado en tratados y principios de Naciones Unidas del pasado siglo, la evolución constante de la industria espacial ha destacado la necesidad de regulaciones más modernas que aborden lagunas específicas y brinden una mayor seguridad jurídica.

En el ámbito nacional, el año 2023 fue doblemente histórico con la aprobación del Estatuto de la "Agencia Espacial Española", Real Decreto 158/2023, de 7 de marzo. Entre sus competencias se contempla expresamente “proponer (…) un marco regulatorio adecuado para la actividad espacial en su conjunto, y en particular, elaborar una propuesta de anteproyecto de Ley del Espacio” (art. 5.x del RD 158/2023). Cabría cuestionar, no obstante, si España tiene soberanía para promulgar una ley “del espacio” o una ley “de actividades espaciales”, pues si su soberanía no alcanza a todo “espacio terrestre, marítimo o aéreo”, tampoco alcanza al espacio ultraterrestre.

Las necesidades legales de las empresas espaciales abarcan diversas áreas. Desde la formalización de colaboraciones mediante contratos y acuerdos, hasta la obtención de licencias y permisos para llevar a cabo actividades espaciales específicas, las empresas deben sortear un terreno legal complejo. La protección de la propiedad intelectual e industrial se vuelve esencial en un entorno de innovación constante, llevando a las empresas a buscar asesoramiento sobre la obtención de patentes y la protección de secretos comerciales.

A medida que las empresas avanzan en sus desarrollos prácticos y experimentales, surgen nuevas necesidades, como abordar la responsabilidad civil y la suscripción de pólizas de seguros para mitigar los posibles daños causados por sus actividades, tanto en tierra como en el espacio. En nuestra experiencia de más de 17 años en el sector espacial, reiteramos la importancia de contar con seguros adecuados para cubrir posibles riesgos y daños.

La industria espacial también enfrenta desafíos relacionados con el talento profesional altamente cualificado. La demanda de especialistas en el campo y la necesidad de fidelizar este talento generan requisitos adicionales en el cumplimiento laboral, especialmente en casos de movilidad geográfica de profesionales. Este aspecto incluye la seguridad en el lugar de trabajo y la correcta contratación de empleados, siendo vital para el desarrollo continuo y exitoso de proyectos espaciales.

Otra faceta crítica de la actividad espacial es su conexión con la seguridad nacional. Dada la naturaleza de las operaciones espaciales y su impacto potencial en la seguridad nacional, las empresas espaciales a menudo se encuentran sujetas a regulaciones adicionales. Esto incluye aspectos relacionados con productos y tecnologías de doble uso, como el software y la tecnología, que pueden destinarse tanto a usos civiles como militares o incluso usos nucleares.

Finalmente, destacar la importancia de la regulación financiera, fiscal y comercial en el ámbito espacial. Las transacciones comerciales y económicas asociadas con el sector deben cumplir con regulaciones específicas, que en ocasiones pueden implicar restricciones sobre la transferencia de tecnología espacial a otros países. Este aspecto agrega una capa adicional de complejidad a las operaciones comerciales en el sector espacial.

En definitiva, ante la amplitud de necesidades legales y jurídicas de la industria y ecosistema espaciales, es importante que las empresas del sector espacial cuenten con asesoría legal especializada para abordar sus sus necesidades legales específicas. Además, las regulaciones y leyes pueden variar según el país, por lo que es crucial conocer y cumplir con los requisitos locales y globales.

Efrén Díaz Díaz, doctor en Derecho y abogado responsable de las Áreas de tecnología y derecho espacial del Bufete Mas y Calvet.