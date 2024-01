Esta nueva función del iPhone es perfecta si vas a dormir en un hotel. ¿Cuál es?

Apple lanzó la semana pasada una nueva actualización de su sistema operativo para móviles. Y la llegada de iOS 17.3 ha traído un buen número de novedades con las que exprimir al máximo tu iPhone.

Es cierto que ha habido casos en los que no se ha podido llevar a cabo la actualización, pero en este tutorial te explicamos cómo actualizar a iOS 17.3 si tu iPhone está dando problemas. Y si viajas habitualmente y duermes en hoteles, hay una función nueva que te va a encantar.

Podrás utilizar AirPlay en habitaciones de hotel

Principalmente porque, con el lanzamiento de iOS 17.3 para iPhone, ahora es posible utilizar AirPlay con televisores compatibles en algunos hoteles a través de un nuevo sistema de códigos QR. En su momento os hablamos de que LG iba a permitir utilizar AirPlay en sus televisores para hoteles, y parece que más firmas se están uniendo.

La idea es de lo más interesante, ya que vas a poder exprimir al máximo tu estancia en un hotel. ¿La razón? A través de AirPlay vas a poder enviar cualquier tipo de contenidos desde las principales plataformas de streaming.

O lo que es lo mismo: vas a poder ponerte un capítulo de Netflix, una película en Amazon Prime Video… Así que es una función de lo más útil. Yo, y muchas personas, utilizamos un reproductor multimedia cuando vamos a dormir a un hotel.

Personalmente, tengo el Amazon Fire TV Stick, aunque un Chromecast te salva igualmente, por lo que la idea de poder hacer casting desde mi móvil sin tener que traer ningún gadget conmigo siempre es una buena noticia. Además, no solo me traigo el Fire TV, ya que siempre llevo un ladrón por si no hay suficientes enchufes. Pues si tienes un iPhone, te vas a poder ahorrar esos dos trastos.

Respecto a las habitaciones compatibles, Apple explicó que la extensión de AirPlay funciona escaneando un código QR que se muestra en el televisor del hotel con el iPhone que desea utilizar para tal fin. Pero no estará disponible en todos los hoteles, pero ya se ha confirmado socios de la talla de LG Electronics e IHG Hotel & Resorts.

¿Y qué pasa si tienes un teléfono Android? Pues que tendrás que tener un poco de paciencia, ya que todo apunta a que Google también está trabajando para poder utilizar Chromecast en habitaciones de hotel. Pero de momento, Apple se ha adelantado a su gran rival.