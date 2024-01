Apple Music Replay 2024 ya está aquí para mostrarte cómo has ido tu año musical

Apple ha lanzado la lista de reproducción Replay 2024 en Apple Music. Esta característica permite a los suscriptores del servicio de música en streaming realizar un seguimiento de todas las canciones que han estado reproduciendo a lo largo de este año. Siguiendo la tradición de años anteriores, esta playlist clasifica un total de 100 canciones según la frecuencia con la que las has escuchado.

Replay 2024 de Apple se actualiza semanalmente para reflejar el orden más reciente de tus canciones más escuchadas. Al finalizar el año 2024, esta playlist proporciona una visión general de tu historial musical, destacando las canciones que han sido tus favoritas y que han formado parte de tu día a día.

Un funcionamiento conocido, y que funciona

Una vez que hayas escuchado suficiente música para generar la información, esta la encontrarás en la parte inferior de la pestaña Escuchar ahora en la interfaz de Apple Music en iOS, iPadOS y macOS. Para una versión más detallada de esta función de seguimiento de datos, puedes acceder a Apple Music en la web, donde encontrarás información sobre los artistas y álbumes más reproducidos, así como estadísticas de recuentos de reproducciones y horas escuchadas.

MacRumors

Hay que recordar que desde 2019, Apple ha estado proporcionando sus playlists Replay de forma anual, brindando a los usuarios la oportunidad de reflexionar sobre sus preferencias musicales a lo largo del tiempo. Aunque Spotify Wrapped ha dominado esta área del negocio de la transmisión de música durante algunos años, gracias a sus infografías fácilmente compartibles que se lanzan a principios de diciembre, Apple ha estado trabajando para ofrecer características competitivas.

Accede a los datos de tu perfil

Para disfrutar de la lista de reproducción, debes dirigirte a la aplicación Apple Music o acceder a Apple Music en la web y agregar la playlist a tu biblioteca. Es importante señalar que, si aún no has escuchado suficiente música en 2024, es posible que la opción de la que hablamos no aparezca de inmediato en tu aplicación Apple Music. Sin embargo, a medida que explores más música, verás que la función aparecerá como de costumbre en la pestaña Escuchar ahora.

Con estas características, Apple Music no solo se posiciona como una plataforma de transmisión de música, sino como una experiencia musical completa que te permite reflexionar sobre tus preferencias, descubrir nuevas tendencias y explorar la diversidad musical que forma parte de tu vida cotidiana.

Unsplash

A medida que avanzamos en el año 2024, estas herramientas de seguimiento musical se convierten en un viaje personal a través de la banda sonora de nuestras vidas. Con Replay 2024, Apple Music ofrece a sus usuarios no solo música, sino recuerdos y momentos vinculados a las canciones que han acompañado cada paso del camino. En definitiva, la plataforma de la compañía de Cupertino sigue evolucionando para competir con Spotify y ofrecer a sus usuarios no solo un catálogo musical amplio, sino también herramientas significativas para explorar y celebrar su conexión única con la música.