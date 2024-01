Netflix explica las razones por las que no lanzará una app dedicada para las Apple Vision Pro

Las Apple Vision Pro están a la vuelta de la esquina. Un producto que ya se puede reservar en Estados Unidos y que llegará a los propietarios que han desembolsado los 3.499 euros que cuesta este gadget a partir del 2 de febrero. pero hay una gran falta en su lanzamiento: no hay plataforma oficial de Netflix.

Sí, en su momento os anunciamos que Netflix no lanzaría una app dedicada para las Apple Vision Pro. Además, lo peor de todo es que la plataforma tampoco podrá ejecutarse a través de la app de iPad. Recordemos que muchas aplicaciones para las Vision Pro están basadas en iPadOS, pero Netflix ha decidido prohibirlo.

Un movimiento que no ha sentado nada bien en Apple, pero que tiene una razón. Ahora, en una nueva entrevista de hoy con Ben Thompson de Stratechery , el codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, nos ofrece los motivos por los que la plataforma de streaming no seguirá los pasos de Disney+, que sí tendrá una app para las Apple Vision Pro.

Las Apple Vision Pro no tienen un mercado a largo plazo

Y la razón es tan sencilla como que a Netflix no le sale rentable. La compañía lleva tiempo sacando la tijera, al punto de que subieron los precios de sus tarifas y prohibieron compartir cuenta. Así que consideran que las Apple Vision Pro es un producto subescalado.

Con esto quieren decir que Apple no va a vender más de 500.000 unidades a nivel mundial en 2024. Que es la cifra que la firma de la manzana mordida va a fabricar. Así que, diseñar una app específica para las Apple Vision Pro, cuando saben que no la van a utilizar ni tan siquiera los propietarios de estas 500.000 unidades no es algo rentable.

El ejecutivo de Netflix deja claro que no es por falta de voluntad o deseo. Sencillamente hay que hacer un gran trabajo para crear una nueva app, y el gasto que conllevaría no beneficiará a la compañía, por lo menos de momento.

Como indican, habrá pocos usuarios de esta versión, por lo que no vale la pena invertir en un mercado que no va a tener apenas cuota de uso, por lo menos en los primeros años. Además, Netflix deja abierta la puerta para hacer una app rápidamente.

Como indica Peters "Podemos movernos muy, muy rápido, aunque hay cosas que pueden llevar un tiempo". Pero claro, no responde a una pregunta clave. Es cierto que el hecho de que Disney+ tenga su propia app para las Apple Vision Pro es una maniobra de marketing, y la firma de la manzana mordida habrá pagado por ello.

Pero, ¿por qué Netflix no permite utilizar la versión para iPad? La razón es un misterio, pero si te vas a comprar unas Apple Vision Pro, recuerda que la única forma de acceder a Netflix será a través de Safari.