Todos los estrenos que llegan a Disney+ en febrero de 2024

El mes de febrero está a la vuelta de la esquina, y las principales plataformas de contenidos bajo demanda empiezan a mostrar sus novedades. Por ejemplo, ya hemos visto todo lo que llegará a Netflix, las novedades que aterrizan en Movistar Plus+, además de las películas, series y documentales que completarán el catálogo de Filmin. Y ahora le toca el turno a los estrenos de Disney+ para febrero de 2024.

Hablamos de las nuevas series, películas y documentales que aterrizan en la plataforma de streaming del gigante del entretenimiento para que disfrutemos como nunca de un catálogo renovao. Y ya te adelantamos que los estrenos Disney+ para febrero de 2024 pintan muy bien,

The Marvels, la gran novedad de los estrenos de Disney+ para febrero de 2024

No hay duda que el estreno de the Marvels es una de las grandes novedades de Disney+ para el próximo mes. Una película que llegará el próximo 7 de febrero y que está basada en los personajes de Marvel Comics Carol Danvers/Capitana Marvel, Kamala Khan/Ms. Marvel y Monica Rambeau. Es la secuela de Capitana Marvel (2019) y la continuación de la serie de Disney+ Ms. Marvel (2022).

En ella, Kamala Khan y Monica Rambeau se unen para enfrentarse a una nueva amenaza que podría poner en peligro todo el universo. Su estreno en cines fue el esperado, con un paso por la taquilla un tanto negativo, pese a que ha recibido muy buenas críticas en medios especializados.

Por ejemplo, tiene una calificación de 82% en Rotten Tomatoes, por lo que es una de las novedades que no debes perderte si te gusta el cine de superhéroes. Además, podrás disfrutar el mismo día de un documental que sigue el proceso de creación de la película, desde las primeras ideas hasta el estreno en cines.

Veremos toda la historia detrás de la película, donde la directora Nia DaCosta y la guionista Megan McDonnell trabajaron juntas para crear una historia que fuera emocionante y satisfactoria para los fans de los cómics y para el público general.

Tampoco debes perderte el cortometraje Self de Pixar y sigue a una muñeca de madera llamada Self que vive en un mundo de juguetes. Self es diferente a los demás juguetes, ya que tiene la capacidad de pensar y sentir. A medida que Self crece, comienza a cuestionar su lugar en el mundo y su propia identidad. Llegará el 3 de febrero.

Por último, Iwájú es otra de las principales novedades de Disney+ para febrero de 2024.Una serie de animación africana ambientada en una Lagos futurista y cuenta la historia de Tobi, un joven inventor que se une a un grupo de rebeldes para luchar contra una corporación corrupta.

Sin más, te dejamos con un resumen de todo lo que llega a la plataforma en forma de películas, series y documentales.

Todos los estrenos de Disney+ para febrero de 2024:

Viernes, 2 de febrero

Genius: MLK/X (Temporada 4 Episodios 1 y 2)

Self- Pixar

Sábado 3 de febrero

Marvel’s Marvel Moon Girl y Devil Dinosaur (Temporada 2)

Viernes, 5 de febrero

Ascenso al Ártico con Alex Honnold

Miércoles 7 de febrero

The Marvels

Estudios Marvel Ensamblado: La creación de The Marvels

Viernes, 9 de febrero

Marvel’s Spidey y sus increíbles amigos (Temporada 3)

Genius: MLK/X (Temporada 4 Episodios 3 y 4)

La carrera espacial

Miércoles 14 de febrero

Life Below Zero: Next Generation (T6, 13 episodios)

Star Wars: Aventuras de los Jóvenes Jedi (Nuevos Episodios)

Viernes, 16 de febrero

Genius: MLK/X (Temporada 4 Episodios 5 y 6)

Martes, 20 de febrero

Operación Cura Ártica

Miércoles 21 de febrero

Pupstruction (T1, 3 episodios)

Star Wars: The Bad Batch (Estreno de la temporada 3 Episodios 1-3)

Miércoles 28 de febrero

Dino Ranch (T3, 11 episodios)

Iwájú (Estreno – Todos los episodios en streaming)

Iwájú: Un día por delante

Star Wars: The Bad Batch (Temporada 3, Episodio 4 – Un enfoque diferente)