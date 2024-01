Visión y expectativas para 2024 en el ámbito empresarial de los autónomos

Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, han realizado encuestas a los autónomos para entender su situación actual.

Los resultados del Barómetro de enero de 2024 revelan que la situación para los 3,3 millones de autónomos no es sencilla. Solo el 23,7% informa que su facturación ha aumentado en 2023, mientras que el 76,3% experimenta estabilidad o una disminución. Inflación, impuestos, cotizaciones y costes de materias primas están afectando significativamente a los autónomos, poniendo en riesgo la continuidad de muchos negocios.

Las perspectivas para 2024 no son alentadoras, ya que el 68,9% de los autónomos cree que su negocio se mantendrá igual o disminuirá, y solo el 16,2% anticipa un crecimiento en su facturación.

Situación de empleo

Según los resultados, el 69,4% de los autónomos asegura que actualmente no está buscando nuevos empleados. Sin embargo, entre aquellos que sí están en la búsqueda, un 12,7% admite enfrentar dificultades para contratar, un 11,3% considera complicado conseguir personal, y solo un 6,5% indica haber contratado sin inconvenientes.

Al profundizar en la caracterización del colectivo, el 59,5% de los autónomos encuestados por ATA revela no tener empleados asalariados a su cargo. Dentro del 50,5% que afirma no tener empleados, casi la mitad, el 47,9%, explica que no cuenta con ellos debido a limitaciones económicas. Para el 29,7% el motivo es que su actividad no demanda empleados asalariados.

Del 49,1% de autónomos que tienen empleados, la mayoría, el 64,4%, sostiene que, a pesar de los desafíos, ha logrado mantener su plantilla. Un 18,6% de los autónomos reconoce haber tenido que reducir su plantilla en 2023. Por último, el 17% de los autónomos con empleados indica haber aumentado su plantilla. En cuanto a las previsiones de empleo para 2024, el 18% de los autónomos se muestra pesimista y anticipa una disminución si las condiciones actuales persisten. Por otro lado, el 61,2% espera mantener la plantilla y un 8,2% incluso considera la posibilidad de contratar nuevos trabajadores.

Dificultades de acceso a la financiación

La financiación es uno de los aspectos más importante a la vez que preocupante, especialmente debido al encarecimiento de los tipos de interés en 2023. Los créditos son una fuente común de financiamiento para los autónomos. Sin embargo, en el último año, el 63,8%, no han solicitado financiación a entidades bancarias. Del resto que sí lo ha hecho, un 4,9% ha visto denegada su solicitud.

En los últimos meses, las condiciones de acceso y pago de los créditos se han vuelto más rigurosas. Casi la mitad de los autónomos, un 45%, tiene problemas para acceder a créditos. Un 7,5% ha intentado ampliar sus créditos sin éxito debido a la dureza de las condiciones, mientras que el 24,5% informa sentirse afectado por el aumento de las cuotas o mensualidades que pagan.

Un 38,2% de los autónomos no tienen ningún crédito pendiente en este momento, y solo el 16,3% indica que no ha experimentado cambios en las cuotas que abona. Además, como consecuencia de la lucha contra la inflación, se observa un incremento de los tipos de interés y, por ende, de las hipotecas. El 24,7% de los autónomos asegura que se ve afectado por un aumento en las cuotas de la hipoteca, de los cuales el 3,4% experimenta un aumento de más de 3.000 euros anuales.

Otro desafío para los autónomos son los alquileres. El 47,7% de los autónomos encuestados paga un alquiler para llevar a cabo su actividad, y solo el 10,5% afirma no verse afectado por un aumento en los mismos. El 37,2% indica que ha experimentado un aumento en el alquiler.