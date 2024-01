El teclado de tu próximo portátil con Windows tendrá una nueva tecla para activar Copilot

Microsoft ha apostado muy fuerte por la IA. Al punto de que el fabricante con sede en Redmond es el socio mayoritario de OpenAI, dueña de ChatGPT. Gracias a esta alianza lanzaron Copilot, una herramienta de IA integrada en Windows, aunque la puedes utilizar en tu iPhone o Android de forma sencilla.

Ahora, tal y como reportan desde XDA Developers, Microsoft anunció hoy que los portátiles con Windows 11 que se lancen en 2024 vendrán con una nueva tecla en sus teclados: la tecla Copilot.

Un cambio histórico en el que el teclado de los ordenadores portátiles con Windows tendrán una nueva tecla integrada de Copilot.

Copilot será la nueva tecla de los ordenadores con Windows

Una sorpresa mayúscula y que veremos cómo se realizará en pocos días. Recordemos que en el CES 2024 se presentarán todo tipo de equipos informáticos, y dará su particular pistoletazo de salida el próximo 8 de enero.

Un cambio en la distribución del teclado al que añadirán una nueva tecla para poder acceder a Copilot de forma sencilla. Tal y como informa Yusuf Mehdi, vicepresidente de Microsoft "La introducción de la tecla Copilot Marca el primer cambio significativo en el teclado de PC con Windows en casi tres décadas. Creemos que permitirá a las personas participar más fácilmente en la transformación de la IA".

Respecto al funcionamiento de esta tecla, pues no tiene ningún misterio. En el momento en el que pulses la tecla Copilot, se activará de forma automática el asistente de Microsoft para ayudarte en todo tipo de tareas.

Algo curioso, por el simple hecho de que Windows no ha hecho cambios en los teclados desde hace años, por lo que la incorporación de esta tecla ha sorprendido. Aunque tiene todo el sentido del mundo.

Está claro que las inteligencias artificiales han llegado para quedarse. Lo que antes era una utopía ahora es una realidad muy cercana. Contamos con todo tipo de herramientas, ya sea inteligencias artificiales capaces de generar imágenes ellas solas, o inteligencias conversacionales que responden cualquier duda que tengamos de forma más rápida que un buscador.

Y en el caso de Microsoft, que ha sido de las compañías que más invierte en este tipo de tecnologías, es un paso lógico acercar a los usuarios a Copilot a través de una tecla dedicada para ello. Evidentemente, esto no se verá en todos los portátiles que salgan al mercado, pero los socios de Microsoft, y no son pocos, no dudarán en añadir este nuevo botón.