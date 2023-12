Llega Backdrop a Instagram, una herramienta para eliminar fondos utilizando IA

En septiembre de este año, durante el evento Connect, Meta anunció Backdrop para Instagram, una herramienta impulsada por inteligencia artificial generativa que puede reemplazar el fondo de una imagen por el que se describe en formato de texto. En ese momento, la compañía no reveló un cronograma exacto para el lanzamiento de la función. Pero todo esto ha cambiado.

Finalmente, la llegada de esta opción es una realidad y, por lo tanto, Meta ha comenzado a implementar Backdrop para las Historias de Instagram tanto en Android como en iOS – por el momento únicamente en Estados Unidos, sin tener fecha concreta para el resto de las regiones en la que se utiliza la plataforma-.

Cómo funciona exactamente Backdrop para Instagram

La función Backdrop se integra en la aplicación de Instagram, dentro del menú de edición de fotos. Para acceder a ella, simplemente se tiene que pulsar en el ícono que representa a una persona con un marco cuadrado detrás de ella. Una vez que hagas esto, la app te mostrará una animación reconociendo y seleccionando el fondo para luego reemplazarlo con un patrón a cuadros.

Instagram en estos momentos te pedirá que "describas el fondo que deseas". Puedes escribir cualquier fondo que desees, ya que la IA integrada hará lo posible por crear algo que encaje exactamente con los que has pedido. Por ejemplo, puedes pedirle a la aplicación que ponga una ciudad lejana o colinas que están nevadas. La efectividad, por lo que se comenta desde Meta, es altísima.

Una vez que publiques la foto que editaste con la herramienta de la que hablamos, la plataforma mostrará una etiqueta en tu historia que dice "IA · Backdrop by Instagram" para informar a las personas que la imagen no es completamente real y la has editado con inteligencia artificial generativa. A medida que la nueva función abre un mundo de posibilidades, se espera que se vuelva enormemente popular en los próximos días.

La evolución del servicio gracias a la IA

La llegada de Backdrop marca un logro significativo en la evolución de la edición de fotos en Instagram. Esta herramienta basada en inteligencia artificial permite a los usuarios transformar radicalmente sus imágenes, brindándoles la capacidad de cambiar el fondo de una manera simple y creativa. El proceso es tan sencillo que no se deben tener conocimientos de ningún tipo para poder darle uso de una forma más que satisfactoria.

La funcionalidad de Backdrop no solo simplifica la edición de fotos, sino que también añade una capa de creatividad y personalización a las historias de Instagram. Al permitir que los usuarios elijan y describan el fondo que desean, Instagram potencia la expresión personal y la originalidad en la plataforma. Es importante destacar que, al publicar imágenes editadas con Backdrop, todo el mundo sabrá que esto se ha realizado y esta transparencia contribuye a una experiencia más realista en la plataforma, donde los usuarios pueden apreciar la creatividad sin malentendidos sobre la realidad de las imágenes compartidas.