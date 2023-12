YouTube mostrará las visualizaciones y me gustan en tiempo real, ¿tiene sentido?

En el ya complicado panorama de YouTube, donde los molestos -por constantes- anuncios han impulsado el uso generalizado de bloqueadores de anuncios. El caso es que Google parece haber encontrado una nueva forma de modificar la experiencia gratuita en la plataforma. El motivo es que la compañía está introduciendo contadores en tiempo real para las vistas y los likes en la plataforma.

Es crucial señalar que a Google no le gusta nada el uso de bloqueadores de anuncios en YouTube, y está intentando prohibir su uso de todas las formas posibles, pero aún no lo ha logrado (y está por ver si lo conseguirá). Este tipo de software, que se ha hecho popular debido a que los anuncios en línea se volvieron cada vez más molestos, viene a solucionar un problema creado por compañías como Google. Sea como fuere, todo apunta que los contadores en tiempo real pueden ser otra molestia más para los usuarios.

Una función que está en prueba para YouTube

Afortunadamente, por ahora esta característica está en fase de prueba. Los primeros indicios de su llegada se remontan a octubre, según publicaciones en Reddit, aunque AndroidPolice acaba de detectar su próxima llegada de forma clara. Por lo tanto, si te encuentras con los nuevos contadores, significa que has sido elegido para comprobar si el funcionamiento es bueno (y la reacción que genera su implementación).

Unsplash

Es importante destacar que la función que Google está probando parece funcionar únicamente en la aplicación para Android. No se puede prever si la firma norteamericana seguirá adelante con ella después de la prueba o no, pero parece bastante claro que desde la compañía de Mountain View tienen la intención de implementar esta posibilidad para ayudar a los creadores a la hora de revisar sus métricas… aunque esto signifique molestar más a los usuarios (ya sean de pago o gratuitos).

Sea como fuere, no parece que exista beneficio para el espectador al saber cuántos likes está recibiendo un clip en tiempo real o cuántas personas están viendo el contenido. No cambiaría mi opinión sobre ver un vídeo en YouTube simplemente porque esos contadores cambien al ver el contenido. Por lo tanto, parece un añadido más que no tiene mucho sentido que se aplique al reproductor que utilizan los usuarios (otra cosa sería algo especial para los creadores).

Unsplash

Un cambio que empeora a la plataforma

Todo apunta a que los contadores llamarán la atención de manera innecesaria, algo que no es positivo cuando se visualizan vídeos de cualquier tipo. Evidentemente, con el tiempo todos acabarán por acostumbrarse, pero los beneficios que tiene la nueva función -siempre hablando de los espectadores- es, cuando menos cuestionable, si finalmente se implementa esto para todos. Se quiera o no, el movimiento de esos contadores en tiempo real despistará a más de uno.

Por el momento no hay documentación oficial de Google sobre la prueba de YouTube, por lo que todavía existe esperanza respecto a que no se integre la nueva opción de la que hablamos.