Cuidado con este fraude en Black Friday: no hay problema alguno con tu paquete

Lo ciberataques no paran de aumentar. Ayer os hablamos del nuevo malware ruso que se esconde en un USB. Y hoy nos tenemos que hacer eco de un nuevo intento de estafa que puede chafar tus compras en el Black Friday.

Han sido los compañeros de ADSLZone los que se han hecho eco de un aviso publicado desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), la entidad pública española que trabaja para promover la ciberseguridad en España.En este nuevo aviso, no respondas a los correos supuestamente de una empresa de paquetería muy conocida, porque son una estafa.

Cuidado con este mensaje: no te lo ha mandado FedEx

No es casualidad que INCIBE haya dado la voz de alarma en estas fechas. Con la llegada del Black Friday, el volumen de ventas se dispara. Al punto de que el motivo por el que este evento tan popula ha pasado de ser solo el viernes a todo el mes no es solo para aumentar las ventas: hay tal volumen que es imposible gestionarlo por parte de las empresas de paquetería, por lo que es mejor alargar este periodo.

Y claro, los ciberdelincuentes no iban a dejar escapar la oportunidad, por lo que se hacen pasar por la empresa de paquetería FedEx. A través de una campaña de phishing, se intenta engañar a la víctima utilizando como cebo que tiene un pedido sin reclamar y debe pulsar en el enlace para obtenerlo.

El problema es que, al pulsar en ese enlace, nos lleva a una web que suplanta a la original de FedEX, solicitando al usuario que introduzca tanto los datos personales como bancarios para poder realizar un pago que desbloquee un supuesto paquete.

Claro está, no estás desbloqueando paquete alguno, sino que es una elaborada estafa para vaciarte la cuenta bancaria. Así que mucho cuidado. En el caso de que hayas recibido un correo de FedEx pidiendo un pago, si aún no has facilitado tus datos personales o bancarios, márcalo como correo no deseado o spam, bloquea al remitente y borra el email de tu bandeja. Y no dudes en ponerte en contacto con FedEX para aclarar todo.

Si ya has dado tus datos y realizado el pago, cntacta con tu entidad bancaria para informar del incidente y asegurarte de que se tomen las medidas de seguridad necesarias. Además, debes tomar capturas de pantalla del proceso, incluyendo los mensajes que has recibido supuestamente de FedEX para acudir a denunciar a la policía.